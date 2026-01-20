Ultima soluție rămasă pentru căldura din Capitală, în plină iarnă. Ce se întâmplă cu facturile

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat marți că autoritățile au identificat o primă soluție pentru problemelele legate de furnizarea căldurii și a apei calde în București. „În zonele în care nu ajunge agentul termic, în perioadele deficitare, vom amplasa 24 de containere modulare”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook. Proapătul edil nu a spus, însă, nimic despre facturile la întreținere, care vin din ce în ce mai mari, în condițiile în care în mii de blocuri sunt probleme cu apa caldă și căldura.

Primarul Capitalei a declarat că, după analize interne și negocierile de ieri de la ANRE, astăzi, împreună cu Ministerul Energiei, a discutat cu reprezentanții ELCEN și Termoenergetica.

„Ştim că singura veste bună pe care doriţi să o auziţi e că „vine căldura”. De azi, măcar de mâine! Vă voi spune adevărul: situaţia cu care ne confruntăm cu toţii nu e pentru că „nu ne pasă” sau „nu vrem să deschidem robinetul”, ci pentru că vorbim de probleme de ordin tehnic, structurale, care datează de zeci de ani şi care s-au agravat. Nu pot fi rezolvate peste noapte”, a mai scris acesta.

Potrivit primarului general, una dintre „soluţiile discutate şi agreate” vizează „amplasarea a 24 de containere modulare pentru prepararea agentului termic”. „În zonele în care nu ajunge agentul termic, în perioadele deficitare, vom amplasa 24 de containere modulare. Acestea vor asigura un plus de stabilitate şi continuitate în furnizarea căldurii, acolo unde reţeaua are dificultăţi”, a explicat acesta.

Ciucu a declarat că locațiile au fost stabilite în urma unei analize tehnice detaliate, astfel încât intervenția „să aibă impact maxim acolo unde este cea mai mare nevoie”.

„Instalarea containerelor reprezintă o soluţie practică şi rapidă, care completează investiţiile aflate în derulare. În paralel, Elcen are în derulare trei proiecte majore de investiţii, finanţate din Fondul de Modernizare, pentru CET Sud, CET Progresul, CET Grozăveşti”, a afirmat acesta.

Primarul general a adăugat că luni va avea loc o nouă întâlnire între ELCEN și Termoenergetica, în vederea concretizării, din punct de vedere financiar și juridic, a instalării acestor containere, contractul urmând să fie derulat de PMB, prin Direcția Investiții.

Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a explicat, într-o postare pe Facebook, modul în care funcționează containerele modulare pentru prepararea agentului termic.

„Aceste containere funcționează ca surse locale de producere a căldurii, sunt situate aproape de consumatori, pornesc rapid și reduc presiunea pe rețeaua principală, acolo unde pierderile sunt cele mai mari. Este o soluție practică și rapidă, menită să stabilizeze sistemul în perioadele de vârf”, a declarat acesta.

Ministrul a declarat, despre proiectele de investiții ale ELCEN, la CET București Sud, CET Progresu și CET Grozăvești, că acestea vizează, printre altele:

capacități noi de cogenerare;

producție reală suplimentară de energie electrică și termică;

înlocuirea unor echipamente vechi și vulnerabile;

creșterea siguranței și stabilității sistemului pe termen lung.

Cu o zi înainte, primarul general a declarat că, în această perioadă, se concentrează pe salvarea sistemului de termoficare, într-o primă etapă pe evitarea falimentului, iar ulterior, pe parcursul întregului an, pe optimizarea și eficientizarea acestuia.

Potrivit edilului, „falimentul Termoenergetica atrage automat falimentul ELCEN şi colapsul mega-sistemului de termoficare moştenit de la comunişti”.

Tot luni, consilierii generali ai Capitalei au aprobat, într-o ședință extraordinară, contractarea unui împrumut de 150 de milioane de lei de la Ministerul Finanțelor, la inițiativa primarului general. Suma este destinată achitării unei părți din facturile restante către Termoenergetica, compania care asigură serviciile de termoficare în municipiul București.