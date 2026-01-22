Mâncarea de „aur” a lui Ceaușescu. De ce dictatorul refuza delicatesele străine și cerea obsesiv pârjoale de pește și ciorbă de găină

În imaginarul colectiv, liderii totalitari sunt adesea asociați cu ospețe faraonice și pofte extravagante. Însă, în spatele ușilor închise de la Palatul Primăverii, meniul „Geniului din Carpați” era de o simplitate care îi lăsa mască chiar și pe omologii săi străini. Nicolae Ceaușescu, omul care conducea România cu mână de fier, avea gusturi culinare care nu depășeau granițele gastronomice ale satului natal, Scornicești.

Refuzul său sistematic de a gusta delicatesele oferite la banchetele internaționale nu era doar o dovadă de patriotism alimentar, ci rezultatul unei combinații paranoice între un diabet prost gestionat și o frică patologică de otrăvire. Pentru dictator, luxul nu stătea în ingrediente exotice, ci în puritatea sursei și în respectarea rețetelor bunicii.

Pârjoalele de pește reprezentau, fără îndoială, felul de mâncare care definea cel mai bine preferințele lui Nicolae Ceaușescu. Nu era vorba despre orice tip de pește și, cu atât mai puțin, despre produse de import. Dictatorul prefera exclusiv peștele din apele Dunărea, pregătit după o rețetă strictă, în care carnea trebuia tocată de mai multe ori pentru a elimina orice risc de a rămâne vreun os.

Bucătarul său personal, Iosif Szene, mărturisea în amintirile sale că Ceaușescu era capabil să mănânce acest fel de mâncare zile la rând. Obsesia pentru aceste pârjoale ajunsese la un asemenea nivel, încât în deplasările externe, echipa de securitate se asigura că ingredientele sunt aduse direct din România, pentru a evita orice surpriză „capitalistă”. Era mâncarea care îi amintea de copilărie și singura care părea să îi potolească, măcar temporar, spiritul agitat.

Ciorba de găină cu tăieței de casă ocupa un loc central în meniul prezidențial. Pasărea nu putea proveni din orice sursă, ci trebuia să fie crescută în ferme speciale, precum cea de la Băneasa, unde hrana era atent controlată de medicii veterinari ai Securității. Tăiețeii trebuiau tăiați manual, exact după rețeta mamei sale, Lixandra.

Există relatări bine cunoscute despre vizite oficiale în care lideri precum Richard Nixon sau Charles de Gaulle au fost invitați la masă. În timp ce oaspeții se așteptau la meniuri sofisticate, li se servea adesea ciorbă de găină cu tăieței sau friptură simplă cu gogonele murate. Ceaușescu nu concepea ideea ca cineva să nu aprecieze aceste preparate „neaoșe”, iar refuzul lor era perceput aproape ca un gest de ostilitate diplomatică.

Teama de otrăvire a fost una dintre constantele comportamentului lui Ceaușescu, mai ales la dineurile de stat din străinătate. Jurnaliștii occidentali au remarcat adesea că dictatorul doar se prefăcea că mănâncă. Alături de el se afla permanent un ofițer de securitate cu rol de „degustător”, care verifica fiecare preparat înainte.

În deplasările mai lungi, Ceaușescu își transporta propria mâncare în sufertașe sigilate. De frica iradierii sau otrăvirii, prefera o brânză de oaie românească și o roșie din grădina proprie în locul celor mai rafinate preparate ale bucătăriilor franceze sau britanice. Această izolare culinară reflecta, de fapt, izolarea politică în care liderul se afundase în ultimii ani ai regimului.

Din cauza diabetului, Nicolae Ceaușescu avea un regim alimentar strict, impus de medici și supravegheat cu rigurozitate de Elena Ceaușescu. Cu toate acestea, dictatorul avea o slăbiciune greu de ascuns pentru deserturi simple, precum coliva sau prăjiturile bogate în nucă.

Relatările din anturajul cuplului vorbesc despre un control sever al fiecărui gram de zahăr care intra în bucătărie. Chiar și așa, Nicolae Ceaușescu reușea uneori să „mituiască” bucătarii pentru a primi câte o porție mică de colivă, pregătită special, ca un desert de lux. Era unul dintre rarele momente în care „tovarășul” uita de rigoarea ideologică și se bucura, aproape copilărește, de un gust interzis.