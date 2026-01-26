Ilie Bolojan, vizită oficială în Germania la invitația cancelarului Friedrich Merz. Agendă politică, economică și memorială la Berlin

Premierul României, Ilie Bolojan, va efectua marți și miercuri o vizită oficială în Germania, la invitația omologului său, cancelarul federal Friedrich Merz. Vizita are loc într-un context diplomatic și economic important și reflectă nivelul ridicat al relațiilor bilaterale dintre cele două state.

În cadrul deplasării, premierul român va avea o întrevedere oficială cu cancelarul german. Cei doi o să susțină o conferință comună de presă, în care vor fi abordate teme de interes strategic, cooperarea economică, afacerile europene și dosarele de securitate.

Agenda vizitei include o componentă economică amplă, cu întâlniri la nivel înalt cu reprezentanți ai mediului de afaceri german. Premierul Ilie Bolojan se va întâlni cu Peter Adrian, președintele Camerei Germane de Comerț și Industrie, precum și cu Tanja Gönner, directorul general al Federației Industriilor din Germania.

Discuțiile vor viza consolidarea cooperării economice bilaterale, investițiile germane în România și perspectivele de dezvoltare în context european. Germania rămâne principalul partener comercial al României, cu o pondere de peste 20% din totalul exporturilor românești.

Potrivit datelor oficiale, în anul 2024 schimburile comerciale dintre cele două state au atins un nivel de aproximativ 42 de miliarde de euro. Din acest total, exporturile României au însumat circa 19 miliarde de euro, iar importurile aproximativ 23 de miliarde de euro.

La finalul anului 2024, Germania și-a menținut poziția de principal investitor străin în economia românească. Companiile rezidente în Germania dețin în România investiții de peste 18,66 miliarde de euro, ceea ce reprezintă aproape 15% din soldul total al investițiilor străine directe.

Autoritățile române consideră această relație economică una cu caracter strategic, chiar dacă nu este formalizată printr-un Parteneriat Strategic distinct. Cooperarea româno-germană acoperă domenii-cheie precum industria, comerțul, afacerile europene și securitatea.

Pe parcursul vizitei, premierul Ilie Bolojan va avea o serie de întrevederi politice importante. Acesta se va întâlni cu Andrea Lindholz, vicepreședintele Parlamentului Federal german, cu Jens Spahn, liderul Grupului Parlamentar CDU, și cu Annegret Kramp-Karrenbauer, președintele Fundației Konrad Adenauer.

Discuțiile vor aborda cooperarea politică bilaterală, rolul României în Uniunea Europeană și contextul de securitate regională.

Vizita premierului român include și o importantă componentă memorială. Ilie Bolojan va vizita Memorialul Evreilor Uciși în Europa și va avea o întrevedere cu Uwe Neumärker, directorul Fundației Memorialului Evreilor Uciși din Europa.

De asemenea, premierul va discuta cu Josef Schuster, președintele Consiliului Central al Evreilor din Germania. Întâlnirea are loc în contextul marcării, la 27 ianuarie, a Zilei Internaționale de Comemorare a Holocaustului și a aniversării eliberării lagărului de concentrare Auschwitz-Birkenau.

Un alt moment important al vizitei îl reprezintă întâlnirea premierului Ilie Bolojan cu reprezentanți ai comunității românești din Germania, care va avea loc la Ambasada României. Potrivit datelor oficiale, românii reprezintă a patra cea mai numeroasă comunitate de străini din Germania, cu aproximativ 910.000 de persoane.

Dintre aceștia, peste 90.000 au dobândit cetățenia germană. Comunității românești i se adaugă și aproximativ 500.000 de etnici germani originari din România, bine integrați în societatea germană.

Din delegația care îl însoțește pe premierul Ilie Bolojan fac parte deputatul Ovidiu Ganț, viceprim-ministrul și ministrul apărării naționale Radu Miruță, șeful Cancelariei Prim-ministrului Mihai Jurca, șeful Statului Major al Apărării Gheorghiță Vlad, secretarul de stat Dragoș Hotea și consilierul de stat Raul Gutin.