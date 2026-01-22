Robert Turcescu susține că UE va ajunge la un acord cu Donald Trump privind Groenlanda

Jurnalistul Robert Turcescu a afirmat, în emisiunea „Hai LIVE cu Turcescu”, că reuniunea Consiliului European de la Bruxelles ar putea marca un moment istoric în relația dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii. În opinia sa, liderii europeni se vor vedea nevoiți să accepte, în final, condițiile impuse de administrația condusă de Donald Trump, inclusiv în ceea ce privește prezența americană în Groenlanda.

Comentariile au fost făcute în contextul participării președintelui României, Nicușor Dan, la reuniunea celor 27 de șefi de stat și de guvern, eveniment care are loc la scurt timp după discursul susținut de Donald Trump la Forumul Economic Mondial de la Davos.

În intervenția sa, Robert Turcescu a declarat că reuniunea Consiliului European are loc într-un climat de tensiune și urgență politică, determinat de pozițiile exprimate recent de Donald Trump față de Europa. Numai că jurnalistul este convins că întâlnirea se va termina în termenii doriți de liderul de la Casa Albă.

„27 de șefi de state și de guverne, adică Consiliul European, se întrunesc astăzi la Bruxelles pentru a discuta, înțelegeți, sunt fierți să vorbească despre ce vrea Trump cu Europa. Și toată treaba asta se întâmplă după discursul de ieri al lui Trump de la Davos”, a spus Robert Turcescu în emisiune.

În același context, Robert Turcescu a ironizat decizia președintelui României de a participa la reuniunea Consiliului European, sugerând că deplasarea acestuia indică importanța excepțională a subiectelor discutate.

„Se duce și Nicușor Dan, adică e o nebunie curată. Voi vă dați seama ce treabă nenorocită, urgentă, ce chestii extraordinare discută dacă Nicușor Dan a renunțat la principiul: ‘Nu umblu eu teleleu prin lume’ și se duce teleleu Vasile al meu la Bruxelles”, a afirmat Turcescu.

El a continuat într-un registru ironic, imaginând o conversație telefonică între liderii europeni și președintele României, pentru a sublinia caracterul urgent al reuniunii.

Robert Turcescu și-a exprimat convingerea că, în ciuda declarațiilor publice ferme privind respectarea suveranității Groenlandei, Uniunea Europeană va accepta în cele din urmă cererile formulate de Donald Trump.

„Și Nicușor...mă și gândesc cum a sunat la „garaj” - cum era pe vremuri când suna regele la garaj și le spunea să pregătească mașina - Pregătiți autobuzul ăla de avion pe care îl avem. Au luat Herculescu (n.red. Spartan) la învârtit (n.red. Robert Turcea mimează cum folosesc șoferii cricul pentru a schimba roata de la mașină): Haide, că pleacă Nicușor la Consiliul European, băgațo la motoare, dați la motoare.

„Ce vor hotărî la Bruxelles? Că trebuie să îi dea dreptate lui Trump. Facem pariu?”, a spus Turcescu, anticipând concluziile reuniunii.

El a afirmat că mesajele oficiale vor fi formulate în termeni diplomatici, similari pozițiilor exprimate de președinta Comisiei Europene.

„Sigur că declarația va fi în maniera Ursulei von der Leyen: ‘Nu vom accepta niciodată ca suveranitatea Groenlandei să fie pusă la îndoială’”, a declarat jurnalistul.

Potrivit lui Robert Turcescu, administrația Trump nu urmărește contestarea suveranității Groenlandei, ci obținerea unui acord care să permită extinderea prezenței militare și economice americane în regiune.

„Trump le-a zis: ‘Nu vreau, mă, suveranitatea Groenlandei. Pe mine să mă lăsați să-mi pun baze americane unde vreau eu, potrivit tratatului ăla din ’51, acum doar îl reînnoim’”, a spus Turcescu.

Jurnalistul a adăugat că, odată cu amplasarea bazelor militare, Statele Unite ar urmări și exploatarea resurselor din zonă.

„Și, dacă tot îmi pun baze, mă lăsați și să exploatez ce o fi pe acolo, că doar nu punem baze ca proștii. Punem baze ca să avem ce să întreținem bazele”, a continuat Robert Turcescu.