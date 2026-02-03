Berlinul, păcălit de migranți. Au luat bani să se întoarcă acasă, apoi au revenit în Germania

Germania a înregistrat, în anul 2025, o creștere semnificativă a numărului de migranți care au participat la programul de întoarcere voluntară REAG/GARP, potrivit datelor publicate de Ministerul Federal de Interne.

În total, 16.576 de persoane au ales să părăsească teritoriul german prin acest mecanism, comparativ cu 10.358 în anul 2024.

Evoluția are loc într-un context mai larg al dezbaterilor politice privind migrația, returnările și eficiența măsurilor de sprijin financiar oferite de statul german, spun analiștii de la European Conservative.

Programul REAG/GARP oferă migranților fără drept de ședere posibilitatea de a se întoarce voluntar în țările de origine, beneficiind de sprijin financiar și logistic.

Conform informațiilor oficiale, stimulentele includ plăți unice de până la 1.000 de euro pentru fiecare adult și 500 de euro pentru fiecare copil, precum și acoperirea costurilor de călătorie, sprijin pentru reuniunea familială și asistență medicală în cazurile necesare.

Ministerul Federal de Interne a precizat că aceste fonduri sunt acordate pentru a facilita reintegrarea în țările de origine și pentru a reduce presiunea asupra sistemului de azil.

Totuși, datele arată că programul nu a reușit întotdeauna să împiedice revenirea ulterioară a beneficiarilor în Germania.

În 2024, cei mai mulți migranți care au ales întoarcerea voluntară au provenit din Turcia, cu 4.432 de persoane, urmați de Siria, cu 3.678 de persoane.

Alte state de origine menționate în statisticile oficiale includ Rusia, Georgia și Irak. Autoritățile germane au cheltuit sume considerabile pentru organizarea acestor plecări, incluzând transportul, călătoriile familiale și sprijinul medical.

Un aspect semnalat de autorități este faptul că migranții care au părăsit Germania prin programul de întoarcere voluntară pot reveni în țară fără a rambursa fondurile primite, dacă plecarea a avut loc cu mai mult de cinci ani în urmă.

Această prevedere legală a permis, potrivit datelor oficiale, revenirea a mii de persoane.

„În ultimii zece ani, peste 15.000 de migranți s-au întors în Germania după ce au participat la programe de întoarcere voluntară”, se arată în datele centralizate de autoritățile federale.

Creșterea numărului de reveniri a alimentat dezbaterea politică, în special în rândul Uniunii Creștin-Sociale (CSU).

Formațiunea conservatoare solicită o politică de migrație mai strictă și propune intensificarea deportărilor, inclusiv prin utilizarea zborurilor comerciale pentru returnări la scară largă.

CSU susține că „războiul civil din Siria s-a încheiat” și că „motivele de protecție pentru majoritatea migranților sirieni nu mai sunt aplicabile”.

De asemenea, partidul cere înființarea unor centre naționale de deportare și accelerarea punerii în aplicare a deciziilor de returnare, „chiar și împotriva voinței persoanelor vizate”.

În documentele și declarațiile publice, CSU solicită o „ofensivă națională de deportare cu zboruri programate”, care să includă explicit returnări către Siria și Afganistan, cu începere din anul 2026.