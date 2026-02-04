Interzicerea copiilor la reţelele sociale. Bolojan: E greu. Trebuie măsuri de prevenție

Premierul Ilie Bolojan afirmă că o interdicție totală a accesului minorilor la rețelele sociale este greu de pus în practică, propunând în schimb măsuri de prevenție, educare și implicarea părinților, ca răspuns la o propunere făcută de Raed Arafat.

Premierul Ilie Bolojan a abordat, miercuri, tema limitării accesului copiilor la rețelele sociale online într-o conferință de presă susținută la Palatul Victoria.

Oficialul a explicat că ideea de a interzice complet accesul minorilor la platformele digitale este una dificil de implementat, din rațiuni legate de realitățile tehnologice și comportamentale din societatea contemporană. În locul unei asemenea interdicții, Bolojan a subliniat importanța consolidării măsurilor de prevenție, de educare și a rolului părinților în reglarea accesului copiilor la internet.

„E greu, cred, că astăzi să se ia o măsură care să pună în practică o astfel de interdicție, pentru că copiii noștri sau nepoții noștri astăzi au niște abilități suficient de bune… Având acces la un telefon și fiind pe lângă un adult, pot să ocolească aceste lucruri”, a declarat Ilie Bolojan. Premierul a subliniat că tehnologia de astăzi permite tinerilor să găsească căi alternative de acces, ceea ce ar face o interdicție formală ineficientă.

Bolojan a explicat că în legislația și practica actuală, o restricție trebuie să fie gândită realist, astfel încât să poată fi aplicată efectiv. „Cred că cel mai important lucru pe care îl putem face este să luăm niște măsuri de prevenție, dacă se poate, de educare, de a discuta, de a reglementa ca părinți accesul, atâta cât este posibil”, a continuat premierul, argumentând că efortul de educare familiară și socială ar putea avea un impact mai mare decât o măsură restrictivă strict legală.

Într-o parte esențială a declarației, Bolojan a subliniat că luarea unor măsuri fără posibilitatea clară de punere în aplicare poate produce mai multă confuzie decât soluții reale: „…e greu doar să iei o măsură, dar care, dacă n-o poți pune în practică, din punctul meu de vedere, mai bine nu o iei, pentru că altfel nu ai un fundament pentru a înțelege că trebuie să respecți regulile și legile.”

Poziția prim-ministrului intervine ca reacție la o propunere recentă a secretarului de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU) din Ministerul Afacerilor Interne. La finele lunii ianuarie, Arafat a susținut public ideea ca România să ia în calcul limitarea accesului copiilor și adolescenților la rețelele sociale digitale, în contextul unor evenimente recente în care au fost implicați minori.

„Copilăria și adolescența nu trebuie sacrificate pentru profitul platformelor digitale”, a argumentat Raed Arafat, făcând referire la preocupările legate de impactul negativ pe care utilizarea intensă a rețelelor sociale îl poate avea asupra sănătății psihice, dezvoltării sociale și siguranței copiilor.

Comentariile lui Ilie Bolojan pun accentul pe dificultățile practice ale unei interdicții totale. Autoritățile române se confruntă cu o realitate în care accesul la tehnologie este extrem de răspândit, iar minorii dezvoltă rapid competențe care le permit să depășească barierele impuse de reguli sau restricții.

Din acest motiv, premierul a insistat asupra necesității măsurilor de educare, discutând despre rolul părinților și al societății în modelarea comportamentului digital al copiilor.

În absența unor mecanisme tehnice clar definite pentru a monitoriza sau restricționa accesul la rețelele sociale, Bolojan consideră că eforturile legislative ar trebui direcționate spre construirea unui cadru de protecție prin educație și dialog, nu printr-o interdicție abruptă.