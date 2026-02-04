Politica

Interzicerea copiilor la reţelele sociale. Bolojan: E greu. Trebuie măsuri de prevenție

Comentează știrea
Interzicerea copiilor la reţelele sociale. Bolojan: E greu. Trebuie măsuri de prevențieTikTok / sursa foto: dreamstime.com
Din cuprinsul articolului

Premierul Ilie Bolojan afirmă că o interdicție totală a accesului minorilor la rețelele sociale este greu de pus în practică, propunând în schimb măsuri de prevenție, educare și implicarea părinților, ca răspuns la o propunere făcută de Raed Arafat.

Bolojan dezbate dificultățile legislative și practice privind interdicția totală pentru minori

Premierul Ilie Bolojan a abordat, miercuri, tema limitării accesului copiilor la rețelele sociale online într-o conferință de presă susținută la Palatul Victoria.

Oficialul a explicat că ideea de a interzice complet accesul minorilor la platformele digitale este una dificil de implementat, din rațiuni legate de realitățile tehnologice și comportamentale din societatea contemporană. În locul unei asemenea interdicții, Bolojan a subliniat importanța consolidării măsurilor de prevenție, de educare și a rolului părinților în reglarea accesului copiilor la internet.

Ilie Bolojan

Ilie Bolojan. Sursă foto: gov.ro

Premierul argumentează că minorii pot ocoli ușor restricțiile tehnologice

„E greu, cred, că astăzi să se ia o măsură care să pună în practică o astfel de interdicție, pentru că copiii noștri sau nepoții noștri astăzi au niște abilități suficient de bune… Având acces la un telefon și fiind pe lângă un adult, pot să ocolească aceste lucruri”, a declarat Ilie Bolojan. Premierul a subliniat că tehnologia de astăzi permite tinerilor să găsească căi alternative de acces, ceea ce ar face o interdicție formală ineficientă.

Cât costă un metru pătrat în satul din România, unic în lume. În Alun se află cel mai scump drum rural
Cât costă un metru pătrat în satul din România, unic în lume. În Alun se află cel mai scump drum rural
Vila din Aviatorilor, pregătită pentru Iohannis, renovată cu 6,5 milioane de euro. Curtea de Conturi a reclamat nereguli
Vila din Aviatorilor, pregătită pentru Iohannis, renovată cu 6,5 milioane de euro. Curtea de Conturi a reclamat nereguli

Bolojan a explicat că în legislația și practica actuală, o restricție trebuie să fie gândită realist, astfel încât să poată fi aplicată efectiv. „Cred că cel mai important lucru pe care îl putem face este să luăm niște măsuri de prevenție, dacă se poate, de educare, de a discuta, de a reglementa ca părinți accesul, atâta cât este posibil”, a continuat premierul, argumentând că efortul de educare familiară și socială ar putea avea un impact mai mare decât o măsură restrictivă strict legală.

Într-o parte esențială a declarației, Bolojan a subliniat că luarea unor măsuri fără posibilitatea clară de punere în aplicare poate produce mai multă confuzie decât soluții reale: „…e greu doar să iei o măsură, dar care, dacă n-o poți pune în practică, din punctul meu de vedere, mai bine nu o iei, pentru că altfel nu ai un fundament pentru a înțelege că trebuie să respecți regulile și legile.”

Raed Arafat propunea limitarea accesului copiilor pe rețelele sociale

Poziția prim-ministrului intervine ca reacție la o propunere recentă a secretarului de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU) din Ministerul Afacerilor Interne. La finele lunii ianuarie, Arafat a susținut public ideea ca România să ia în calcul limitarea accesului copiilor și adolescenților la rețelele sociale digitale, în contextul unor evenimente recente în care au fost implicați minori.

„Copilăria și adolescența nu trebuie sacrificate pentru profitul platformelor digitale”, a argumentat Raed Arafat, făcând referire la preocupările legate de impactul negativ pe care utilizarea intensă a rețelelor sociale îl poate avea asupra sănătății psihice, dezvoltării sociale și siguranței copiilor.

Premierul deplânge lipsa de soluții practice pentru o interdicție totală

Comentariile lui Ilie Bolojan pun accentul pe dificultățile practice ale unei interdicții totale. Autoritățile române se confruntă cu o realitate în care accesul la tehnologie este extrem de răspândit, iar minorii dezvoltă rapid competențe care le permit să depășească barierele impuse de reguli sau restricții.

Din acest motiv, premierul a insistat asupra necesității măsurilor de educare, discutând despre rolul părinților și al societății în modelarea comportamentului digital al copiilor.

În absența unor mecanisme tehnice clar definite pentru a monitoriza sau restricționa accesul la rețelele sociale, Bolojan consideră că eforturile legislative ar trebui direcționate spre construirea unui cadru de protecție prin educație și dialog, nu printr-o interdicție abruptă.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

22:12 - Cât costă un metru pătrat în satul din România, unic în lume. În Alun se află cel mai scump drum rural
22:04 - Gigi Becali își freacă mâinile de bucurie după ce a înregistrat ultimul transfer de la FCSB
21:57 - A murit Victor Kapra, jurnalist cu 20 de ani de experiență. A lucrat la Mediafax și Ziarul Financiar
21:47 - Vila din Aviatorilor, pregătită pentru Iohannis, renovată cu 6,5 milioane de euro. Curtea de Conturi a reclamat nereguli
21:39 - Un fost internațional român, atac dur la o legendă a fotbalului. „Un dezastru total”
21:32 - Tensiuni la conferința de presă susținută de Ilie Bolojan: E o întrebare de tip fake-ul cu ceasul

HAI România!

Lovitura americană. Hai LIVE cu Turcescu
Lovitura americană. Hai LIVE cu Turcescu
Ce nu se potriveşte în povestea crimei de la Cenei. De ce seamănă cu Caracal
Ce nu se potriveşte în povestea crimei de la Cenei. De ce seamănă cu Caracal
Ilie Bolojan, între Insula Iubirii și Arde-l pe fraier!
Ilie Bolojan, între Insula Iubirii și Arde-l pe fraier!

Proiecte speciale