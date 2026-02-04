Sport

Farul Constanța - Dinamo, ora 20.30. Gazdele vor să scoată de pe traiectorie o altă candidată la titlu

Farul Constanța - Dinamo, ora 20.30. Gazdele vor să scoată de pe traiectorie o altă candidată la titluSuperliga/ Sursa foto Facebook
Farul Constanța și Dinamo se întâlnesc în această seară, de la ora 20.30 (în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1) în meciul zilei din campionatul intern. Dobrogenii vin după o victorie de răsunet, scor 4-1 pe teren propriu cu lidera Universitatea Craiova, cel mai bun meci reușit de oamenii lui Ianis Zicu în acest sezon.

Farul Constanța - Dinamo, ora 20.30, meciul zilei în Superligă

„Roș-albii” s-au împiedicat pe teren propriu de Petrolul Ploiești, scor 1-1. Farul este pe poziția a 10-a cu 34 de puncte, în timp ce Dinamo are 45 de puncte și e pe 3. Lideră e Rapid cu 48 de puncte și un meci mai mult disputat, iar Universitatea Craiova ocupă locul secund, cu 46 de puncte.

„Farul este o echipă bună, s-au prezentat bine în ultimele două meciuri. A avut câteva momente bune împotriva Craiovei, a reușit să câștige la scor. Sunt într-un moment în care au încredere, suntem conștienți de ce echipă avem în față. Despre echipa noastră, suntem într-o formă bună. După două victorii, a venit egalul cu Petrolul, noi ne propusesem mai mult.

„A trebuit să ne adaptăm în meciurile cu Hermannstadt și Petrolul”

Voiam să câștigăm meciul. Chiar și așa, am văzut multe lucruri bune. A trebuit să ne adaptăm în meciurile cu Hermannstadt și Petrolul, sunt două echipe care se apără în bloc, cu 10-11 jucători. Avem nevoie să devenim și mai periculoși, să marcăm mai multe goluri în astfel de meciuri. După meci a urmat recuperarea, discuțiile despre partidă și pregătirea meciului cu Farul”, a spus antrenorul dinamovist, Zelijko Kopici.

Cât costă un metru pătrat în satul din România, unic în lume. În Alun se află cel mai scump drum rural
Vila din Aviatorilor, pregătită pentru Iohannis, renovată cu 6,5 milioane de euro. Curtea de Conturi a reclamat nereguli

Echipe probabile

Farul: Buzbuchi - D. Maftei, B. Țîru, Marins, L. Pellegrini - Vînă, Ramalho, Radaslavescu - Grigoryan, Ișfan, Tănasă. Rezerve: R. Munteanu, Ș. Duțu, Alibec, Sîrbu, Banu, G. Iancu, Doicaru, I. Cojocaru, J. Markovic, Vojtus Absenți: Dican (suspendat) Antrenor: Ianis Zicu

Dinamo: Epassy - Ikoko, Boateng, Stoinov, Opruț - Mărginean, Cîrjan, Gnahore - Soro, Karamoko, Musi Rezerve: Roșca, Mazilu, Cr. Mihai, Tarbă, Caragea, M. Toader, M. Duțu, Țicu, Armstrong, Al. Pop Absenți: Bordușanu, Licsandru, Sivis (accidentați), Milanov (suspendat) Antrenor: Zeljko Kopic

Stadion: Academia Gheorghe Hagi (Ovidiu) Arbitru: Horațiu Feșnic // Asistenți: Valentin Avram, Alexandru Cerei Arbitru VAR: Sebastian Colțescu // Asistent VAR: Cristina Trandafir

 

