Farul Constanța - Dinamo, ora 20.30. Gazdele vor să scoată de pe traiectorie o altă candidată la titlu
- Nicolae Comănescu
- 4 februarie 2026, 20:35
Farul Constanța și Dinamo se întâlnesc în această seară, de la ora 20.30 (în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1) în meciul zilei din campionatul intern. Dobrogenii vin după o victorie de răsunet, scor 4-1 pe teren propriu cu lidera Universitatea Craiova, cel mai bun meci reușit de oamenii lui Ianis Zicu în acest sezon.
Farul Constanța - Dinamo, ora 20.30, meciul zilei în Superligă
„Roș-albii” s-au împiedicat pe teren propriu de Petrolul Ploiești, scor 1-1. Farul este pe poziția a 10-a cu 34 de puncte, în timp ce Dinamo are 45 de puncte și e pe 3. Lideră e Rapid cu 48 de puncte și un meci mai mult disputat, iar Universitatea Craiova ocupă locul secund, cu 46 de puncte.
„Farul este o echipă bună, s-au prezentat bine în ultimele două meciuri. A avut câteva momente bune împotriva Craiovei, a reușit să câștige la scor. Sunt într-un moment în care au încredere, suntem conștienți de ce echipă avem în față. Despre echipa noastră, suntem într-o formă bună. După două victorii, a venit egalul cu Petrolul, noi ne propusesem mai mult.
„A trebuit să ne adaptăm în meciurile cu Hermannstadt și Petrolul”
Voiam să câștigăm meciul. Chiar și așa, am văzut multe lucruri bune. A trebuit să ne adaptăm în meciurile cu Hermannstadt și Petrolul, sunt două echipe care se apără în bloc, cu 10-11 jucători. Avem nevoie să devenim și mai periculoși, să marcăm mai multe goluri în astfel de meciuri. După meci a urmat recuperarea, discuțiile despre partidă și pregătirea meciului cu Farul”, a spus antrenorul dinamovist, Zelijko Kopici.
Echipe probabile
Farul: Buzbuchi - D. Maftei, B. Țîru, Marins, L. Pellegrini - Vînă, Ramalho, Radaslavescu - Grigoryan, Ișfan, Tănasă. Rezerve: R. Munteanu, Ș. Duțu, Alibec, Sîrbu, Banu, G. Iancu, Doicaru, I. Cojocaru, J. Markovic, Vojtus Absenți: Dican (suspendat) Antrenor: Ianis Zicu
Dinamo: Epassy - Ikoko, Boateng, Stoinov, Opruț - Mărginean, Cîrjan, Gnahore - Soro, Karamoko, Musi Rezerve: Roșca, Mazilu, Cr. Mihai, Tarbă, Caragea, M. Toader, M. Duțu, Țicu, Armstrong, Al. Pop Absenți: Bordușanu, Licsandru, Sivis (accidentați), Milanov (suspendat) Antrenor: Zeljko Kopic
Stadion: Academia Gheorghe Hagi (Ovidiu) Arbitru: Horațiu Feșnic // Asistenți: Valentin Avram, Alexandru Cerei Arbitru VAR: Sebastian Colțescu // Asistent VAR: Cristina Trandafir
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.