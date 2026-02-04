Farul Constanța - Dinamo, ora 20.30. Gazdele vor să scoată de pe traiectorie o altă candidată la titlu

Farul Constanța și Dinamo se întâlnesc în această seară, de la ora 20.30 (în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1) în meciul zilei din campionatul intern. Dobrogenii vin după o victorie de răsunet, scor 4-1 pe teren propriu cu lidera Universitatea Craiova, cel mai bun meci reușit de oamenii lui Ianis Zicu în acest sezon.

„Roș-albii” s-au împiedicat pe teren propriu de Petrolul Ploiești, scor 1-1. Farul este pe poziția a 10-a cu 34 de puncte, în timp ce Dinamo are 45 de puncte și e pe 3. Lideră e Rapid cu 48 de puncte și un meci mai mult disputat, iar Universitatea Craiova ocupă locul secund, cu 46 de puncte.

„Farul este o echipă bună, s-au prezentat bine în ultimele două meciuri. A avut câteva momente bune împotriva Craiovei, a reușit să câștige la scor. Sunt într-un moment în care au încredere, suntem conștienți de ce echipă avem în față. Despre echipa noastră, suntem într-o formă bună. După două victorii, a venit egalul cu Petrolul, noi ne propusesem mai mult.

Voiam să câștigăm meciul. Chiar și așa, am văzut multe lucruri bune. A trebuit să ne adaptăm în meciurile cu Hermannstadt și Petrolul, sunt două echipe care se apără în bloc, cu 10-11 jucători. Avem nevoie să devenim și mai periculoși, să marcăm mai multe goluri în astfel de meciuri. După meci a urmat recuperarea, discuțiile despre partidă și pregătirea meciului cu Farul”, a spus antrenorul dinamovist, Zelijko Kopici.

Farul: Buzbuchi - D. Maftei, B. Țîru, Marins, L. Pellegrini - Vînă, Ramalho, Radaslavescu - Grigoryan, Ișfan, Tănasă. Rezerve: R. Munteanu, Ș. Duțu, Alibec, Sîrbu, Banu, G. Iancu, Doicaru, I. Cojocaru, J. Markovic, Vojtus Absenți: Dican (suspendat) Antrenor: Ianis Zicu

Dinamo: Epassy - Ikoko, Boateng, Stoinov, Opruț - Mărginean, Cîrjan, Gnahore - Soro, Karamoko, Musi Rezerve: Roșca, Mazilu, Cr. Mihai, Tarbă, Caragea, M. Toader, M. Duțu, Țicu, Armstrong, Al. Pop Absenți: Bordușanu, Licsandru, Sivis (accidentați), Milanov (suspendat) Antrenor: Zeljko Kopic

Stadion: Academia Gheorghe Hagi (Ovidiu) Arbitru: Horațiu Feșnic // Asistenți: Valentin Avram, Alexandru Cerei Arbitru VAR: Sebastian Colțescu // Asistent VAR: Cristina Trandafir