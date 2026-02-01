Farul Constanța - Universitatea Craiova, 4-1. Echipa lui Zicu a făcut instrucție cu lidera campionatului

Farul Constanța a câștigat detașat meciul disputat, azi, pe teren propriu, cu Universitatea Craiova, în etapa a 24-a a campionatului intern. Oltenii, deconecatați total de la miza meciului, s-au văzut conduși cu 0-3 în prima repriză. Au marcat pentru gazde Alexandru Işfan (6), Ionuţ Vînă (25) și David Maftei (31). În a doua parte, oaspeții au redus din diferență prin Monday Etim în minutul 75 și au rămas în inferioritate numerică în minutul 85 - eliminat Pavlo Isenko.

Transferat de la FCSB, Denis Alibec și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor și a stabilit scorul final în minutul 87. Oltenii rămân liderii campionatului cu un total de 46 de puncte și sunt urmați de Dinamo și Rapid - ambele cu câte 45 de puncte.

Au marcat: Alexandru Işfan (6), Ionuţ Vînă (25), David Maftei (31), Denis Alibec (87), respectiv Monday Etim (75). Cartonaş roşu: Pavlo Isenko (Universitatea) 85. Arbitru: Rareş George Vidican (Satu Mare); arbitri asistenţi: Radu Adrian Ghinguleac (Bucureşti), George Florin Neacşu (Câmpulung Muscel); al patrulea oficial: Ovidiu Robu (Chitila) Arbitru video: Ionuţ Coza (Cernica); arbitru asistent video: Ovidiu Artene (Vaslui) Observatori: Irina Mîrţ (Bucureşti) - CCA, Paul Cazan (Bucureşti) - LPF.

Denis Alibec a recunoscut că a afirmat că a ales greșit atunci când a plecat la FCSB și se bucură pentru că a revenit la Farul.

„O victorie foarte frumoasă, băieții au făcut un meci extraordinar în prima repriză și cârțile erau deja făcute. Am venit ca și cum nu aș fi plecat.

Am fost primit foarte bine, am foarte mulți prieteni aici. De câțiva ani nu m-am mai uitat le televizor, la presă, dar familia mea era afectată de critici și am decis să mă întorc acasă.

Am făcut o alegere greșită, dar a fost alegerea mea și nu regret nimic. Important e că m-am întors acasă. Este o luptă foarte strânsă acolo, sunt multe echipe la diferențe mici. Trebuie să luăm fiecare meci în parte și să reușim să câștigăm.

Dinamo joacă fotbal, își dorește să câștige campionatul, dar noi am demonstrat că suntem buni împotriva echipelor de sus și sperăm să facem un meci mare și cu Dinamo”, a spus Alibec la Digi Sport.