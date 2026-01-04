Sport

FCSB a plecat în cantonamentul din Antalya. Cinci jucători noi în lotul campioanei

FCSB a plecat în cantonamentul din Antalya. Cinci jucători noi în lotul campioanei
FCSB și-a încheiat vacanța de iarnă și a plecat, azi, în stagiul de pregătire ce este programat în Antalya. 12 zile va sta în Turcia campioana a en-titre. 28 de jucători sunt în lot, iar Joyskim Dawa va ajunge în cantonament mâine. De asemenea, chiar dacă este accidentat și nu se poate antrena, Mihai Popescu a ajuns și el în Antalya.

Cinci jucători noi în lotul cu care FCSB a plecat în cantonamentul din Antalya

Cunst cinci jucători noi în lot. Andre Duarte, fundaș central adus în această iarnă, dar și patru jucători ce fac parte din Academie:ortarul Mihai Popa, fundașii Andrei Dăncuș și Luca Ciobanu și mijlocașul David Popa, extrem de apreciat de finanțatorul Gigi Becali, conform gsp.ro.

În timpul acestui cantonament, FCSB are programat un singur test de verificare, cu Beșiktaș, la data de 9 ianuarie.

Lotul cu care „roș-albaștrii” au plecat în Turcia

PORTARI:

Ștefan Târnovanu

Lukas Zima

Răzvan Udrea

Matei Popa

FUNDAȘI:

Valentin Crețu

Alexandru Pantea

Ionuț Cercel

Andrei Dăncuș

Andre Duarte

Vlad Chiricheș

Daniel Graovac

Mihai Popescu

Luca Ciobanu

Risto Radunovic

MIJLOCAȘI:

Adrian Șut

Mihai Lixandru

Florin Tănase

Darius Olaru

David Miculescu

Octavian Popescu

Mihai Toma

Dennis Politic

David Popa

Juri Cisotti

ATACANȚI:

Mamadou Thiam

Alexandru Stoian

Daniel Bîrligea

Denis Alibec

Meme Stoica, despre transferuri

Altfel, Mihai Stoica a vorbit despre această perioadă în care caută jucători ce ar putea fi transferați la gruparea „roș-albastră”.Se lucrează. Nu se ia așa, hai să luăm un mijlocaș. Se studiază foarte multe piețe. Am studiat jucători care joacă și la naționale, dar trebuie să fie special ca să spui ‘hai să-l luăm’. Dacă vrei să aduci un jucător, trebuie să fii convins că este peste Șut sau Lixandru. Nu am găsit.Am găsit jucători interesanți. Am spus, Emerllahu mi s-a părut interesant, nu l-am putut lua, un alt jucător interesant, mai 6 decât toți, s-a accidentat, cu un altul au bătut câmpii. Sunt jucători buni, 2,5 milioane”.

