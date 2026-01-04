FCSB a plecat în cantonamentul din Antalya. Cinci jucători noi în lotul campioanei
Nicolae Comănescu
4 ianuarie 2026, 16:49
FCSB și-a încheiat vacanța de iarnă și a plecat, azi, în stagiul de pregătire ce este programat în Antalya. 12 zile va sta în Turcia campioana a en-titre. 28 de jucători sunt în lot, iar Joyskim Dawa va ajunge în cantonament mâine. De asemenea, chiar dacă este accidentat și nu se poate antrena, Mihai Popescu a ajuns și el în Antalya.
Cinci jucători noi în lotul cu care FCSB a plecat în cantonamentul din Antalya
Cunst cinci jucători noi în lot. Andre Duarte, fundaș central adus în această iarnă, dar și patru jucători ce fac parte din Academie:ortarul Mihai Popa, fundașii Andrei Dăncuș și Luca Ciobanu și mijlocașul David Popa, extrem de apreciat de finanțatorul Gigi Becali, conform gsp.ro.
În timpul acestui cantonament, FCSB are programat un singur test de verificare, cu Beșiktaș, la data de 9 ianuarie.
Lotul cu care „roș-albaștrii” au plecat în Turcia
PORTARI:
Ștefan Târnovanu
Lukas Zima
Răzvan Udrea
Matei Popa
FUNDAȘI:
Valentin Crețu
Alexandru Pantea
Ionuț Cercel
Andrei Dăncuș
Andre Duarte
Vlad Chiricheș
Daniel Graovac
Mihai Popescu
Luca Ciobanu
Risto Radunovic
MIJLOCAȘI:
Adrian Șut
Mihai Lixandru
Florin Tănase
Darius Olaru
David Miculescu
Octavian Popescu
Mihai Toma
Dennis Politic
David Popa
Juri Cisotti
ATACANȚI:
Mamadou Thiam
Alexandru Stoian
Daniel Bîrligea
Denis Alibec
Meme Stoica, despre transferuri
Altfel, Mihai Stoica a vorbit despre această perioadă în care caută jucători ce ar putea fi transferați la gruparea „roș-albastră”.Se lucrează. Nu se ia așa, hai să luăm un mijlocaș. Se studiază foarte multe piețe. Am studiat jucători care joacă și la naționale, dar trebuie să fie special ca să spui ‘hai să-l luăm’. Dacă vrei să aduci un jucător, trebuie să fii convins că este peste Șut sau Lixandru. Nu am găsit.Am găsit jucători interesanți. Am spus, Emerllahu mi s-a părut interesant, nu l-am putut lua, un alt jucător interesant, mai 6 decât toți, s-a accidentat, cu un altul au bătut câmpii. Sunt jucători buni, 2,5 milioane”.
