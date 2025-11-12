Social

Pasagerii fără bagaje pot trece direct spre îmbarcare. Aeroportul Chișinău lansează porțile inteligente

Comentează știrea
Pasagerii fără bagaje pot trece direct spre îmbarcare. Aeroportul Chișinău lansează porțile inteligenteSursa foto: Aeroporul Eugen Doga
Din cuprinsul articolului

Republica Moldova. Călătorii care nu au bagaje de cală și și-au făcut check-inul online pot trece direct spre controlul de securitate, fără a se opri la ghișeele de înregistrare. Măsura este posibilă datorită unui nou sistem electronic de evidență, care include nouă porți inteligente instalate în terminal, investiție de aproximativ șapte milioane de lei.

La Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău a fost pus în funcțiune sistemul PAX Track, o soluție tehnologică de ultimă generație care permite monitorizarea în timp real a fluxului de pasageri, de la check-in și controlul de securitate până la îmbarcare.

Prin implementarea acestui sistem, aeroportul urmărește optimizarea circulației pasagerilor în terminal și reducerea timpilor de așteptare, contribuind la o experiență de călătorie mai fluidă și mai comodă.

Sistemul PAX Track poate citi codurile biletelor, indiferent dacă acestea sunt tipărite sau prezentate în format digital, și este instalat în zona de plecare, înainte de scanerele pentru controlul bagajelor.

Legea Nordis, adoptată. Noi obligații pentru dezvoltatori: avansuri limitate și cont separat pentru clienți
Legea Nordis, adoptată. Noi obligații pentru dezvoltatori: avansuri limitate și cont separat pentru clienți
Nicușor Dan: Corupţia slăbeşte coeziunea socială. Administrația băltește. Ce spune de pensiile speciale și Bolojan. Live Text
Nicușor Dan: Corupţia slăbeşte coeziunea socială. Administrația băltește. Ce spune de pensiile speciale și Bolojan. Live Text

Sursa foto: Aeroportul Internațional Eugen-Doga

Sistemul previne aglomerația și permite accesul controlat

Directorul aeroportului, Sergiu Spoială, a explicat că sistemul PAX Track va preveni formarea cozilor și aglomerația în zona restricționată. Persoanele care sosesc la aeroport cu mult înaintea celor trei ore recomandate nu vor putea accesa zona de control, deoarece sistemul nu le va permite trecerea.

„Acest sistem îi blochează pentru ca ei să nu formeze îmbulzeală la porțile de ieșire din aeroport, în zona restricționată. În total, sunt instalate 32 de unități de turnichete. În permanență va fi un colaborator al nostru care, sesizând semnalul sonor al sistemului, se va apropia și va acorda sprijin pasagerilor”, a menționat Spoială.

Implementarea sistemului PAX Track a costat aproximativ șapte milioane de lei și face parte dintr-un program amplu de modernizare a infrastructurii și serviciilor aeroportuare.

Sursa foto: Aeroportul Internațional Eugen Doga

Trafic record și noi destinații populare

Modernizarea vine pe fundalul unei creșteri constante a traficului aerian. În luna octombrie 2025, Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău a înregistrat 586.985 de pasageri îmbarcați și debarcați, echivalentul a 108,7% din prognoza estimată și o creștere de 42,7% față de aceeași perioadă a anului trecut — adică peste 175.000 de pasageri în plus.

În perioada raportată au fost efectuate 4.263 de mișcări de aeronave (aterizări și decolări), iar volumul de mărfuri transportate a atins 252,5 tone.

Cele mai populare destinații din luna octombrie au fost Istanbul, Sharm el-Sheikh, București, Antalya, Paris, Barcelona, Larnaca, Bruxelles, Londra și Milano. În total, destinațiile noi lansate în 2025 au atras 55.482 de pasageri, reprezentând 9,45% din traficul total.

Printre acestea se numără Napoli, Dortmund, Nürnberg, Memmingen, Alicante, Katowice, El Dabaa, Bremen, Wrocław, Palma de Mallorca, Salonic, Torino, Stockholm și Sofia.

Sursa foto: Aeroportul Internațional Eugen Doga

Aeroportul „Eugen Doga”, un hub regional în plină expansiune

Administrația aerogării subliniază că aceste rezultate confirmă tendința ascendentă a traficului și poziția consolidată a aeroportului ca principal nod de conectivitate regională. Creșterea este susținută de extinderea rutelor operate, interesul sporit al companiilor aeriene pentru piața moldovenească și cererea tot mai mare a pasagerilor pentru zboruri directe către destinații europene și de vacanță.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

13:01 - Legea Nordis, adoptată. Noi obligații pentru dezvoltatori: avansuri limitate și cont separat pentru clienți
12:51 - Doliu în familia manelistului Costel Biju. A murit socrul artistului
12:41 - Nicușor Dan: Corupţia slăbeşte coeziunea socială. Administrația băltește. Ce spune de pensiile speciale și Bolojan. L...
12:27 - Capcanele din spatele IFN-urilor. Dobânzi uriașe și vieți distruse de povara creditelor
12:19 - Comandantul suprem al Ucrainei recunoaște înrăutățirea situației în regiunea Zaporojie
12:12 - Pasagerii fără bagaje pot trece direct spre îmbarcare. Aeroportul Chișinău lansează porțile inteligente

HAI România!

Este România "în meniu" la masa marilor puteri?
Este România "în meniu" la masa marilor puteri?
Indolenţa magistraţilor duce la crime combătute cu momente de reculegere
Indolenţa magistraţilor duce la crime combătute cu momente de reculegere
Înapoi la turul doi.
Înapoi la turul doi.

Proiecte speciale