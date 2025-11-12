Pasagerii fără bagaje pot trece direct spre îmbarcare. Aeroportul Chișinău lansează porțile inteligente

Republica Moldova. Călătorii care nu au bagaje de cală și și-au făcut check-inul online pot trece direct spre controlul de securitate, fără a se opri la ghișeele de înregistrare. Măsura este posibilă datorită unui nou sistem electronic de evidență, care include nouă porți inteligente instalate în terminal, investiție de aproximativ șapte milioane de lei.

La Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău a fost pus în funcțiune sistemul PAX Track, o soluție tehnologică de ultimă generație care permite monitorizarea în timp real a fluxului de pasageri, de la check-in și controlul de securitate până la îmbarcare.

Prin implementarea acestui sistem, aeroportul urmărește optimizarea circulației pasagerilor în terminal și reducerea timpilor de așteptare, contribuind la o experiență de călătorie mai fluidă și mai comodă.

Sistemul PAX Track poate citi codurile biletelor, indiferent dacă acestea sunt tipărite sau prezentate în format digital, și este instalat în zona de plecare, înainte de scanerele pentru controlul bagajelor.

Directorul aeroportului, Sergiu Spoială, a explicat că sistemul PAX Track va preveni formarea cozilor și aglomerația în zona restricționată. Persoanele care sosesc la aeroport cu mult înaintea celor trei ore recomandate nu vor putea accesa zona de control, deoarece sistemul nu le va permite trecerea.

„Acest sistem îi blochează pentru ca ei să nu formeze îmbulzeală la porțile de ieșire din aeroport, în zona restricționată. În total, sunt instalate 32 de unități de turnichete. În permanență va fi un colaborator al nostru care, sesizând semnalul sonor al sistemului, se va apropia și va acorda sprijin pasagerilor”, a menționat Spoială.

Implementarea sistemului PAX Track a costat aproximativ șapte milioane de lei și face parte dintr-un program amplu de modernizare a infrastructurii și serviciilor aeroportuare.

Modernizarea vine pe fundalul unei creșteri constante a traficului aerian. În luna octombrie 2025, Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău a înregistrat 586.985 de pasageri îmbarcați și debarcați, echivalentul a 108,7% din prognoza estimată și o creștere de 42,7% față de aceeași perioadă a anului trecut — adică peste 175.000 de pasageri în plus.

În perioada raportată au fost efectuate 4.263 de mișcări de aeronave (aterizări și decolări), iar volumul de mărfuri transportate a atins 252,5 tone.

Cele mai populare destinații din luna octombrie au fost Istanbul, Sharm el-Sheikh, București, Antalya, Paris, Barcelona, Larnaca, Bruxelles, Londra și Milano. În total, destinațiile noi lansate în 2025 au atras 55.482 de pasageri, reprezentând 9,45% din traficul total.

Printre acestea se numără Napoli, Dortmund, Nürnberg, Memmingen, Alicante, Katowice, El Dabaa, Bremen, Wrocław, Palma de Mallorca, Salonic, Torino, Stockholm și Sofia.

Administrația aerogării subliniază că aceste rezultate confirmă tendința ascendentă a traficului și poziția consolidată a aeroportului ca principal nod de conectivitate regională. Creșterea este susținută de extinderea rutelor operate, interesul sporit al companiilor aeriene pentru piața moldovenească și cererea tot mai mare a pasagerilor pentru zboruri directe către destinații europene și de vacanță.