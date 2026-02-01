Două jucătoare din România au fost eliminate în calificările Transylvania Open. Modificări pe tabloul principal

Prima zi a calificărilor de la Transylvania Open a adus vești mai puțin bune pentru tenisul românesc. Briana Szabo și Mara Gae au fost eliminate sâmbătă, ratând accederea pe tabloul principal al turneului WTA de la Cluj-Napoca.

Briana Szabo a fost învinsă în două seturi de italianca Lucrezia Stefanini, ocupanta locului 139 în clasamentul WTA. La rândul său, Mara Gae a cedat în fața polonezei Maja Chwalinska, jucătoare aflată pe poziția 145 mondială.

Rezultatele confirmă nivelul ridicat al calificărilor, unde diferențele de clasament și experiență au contat decisiv în duelurile directe.

Pe lângă Stefanini și Chwalinska, mai multe jucătoare au reușit să obțină calificarea în turul următor al preliminariilor. Printre acestea se numără Tamara Zidansek, Kaitlin Quevedo, Iryna Shymanovich, Aliona Bolsova Zadoinov, Leyre Romero Gormaz și Daria Snigur.

Aceste rezultate conturează deja un tablou al calificărilor extrem de competitiv, cu jucătoare apropiate ca valoare și cu experiență solidă în circuitul profesionist.

Organizatorii au anunțat și o schimbare importantă pe tabloul principal de simplu. Camila Osorio, jucătoarea care urma să o întâlnească pe Jaqueline Cristian în primul tur, nu va mai ajunge la Cluj-Napoca.

Osorio a câștigat sâmbătă finala unui turneu challenger disputat în Filipine, iar din motive logistice nu mai poate ajunge în timp util în România pentru a lua startul la Transylvania Open. Retragerea sa va duce la o modificare a tabloului, urmând ca organizatorii să anunțe jucătoarea care îi va lua locul.

Ziua de duminică aduce un program încărcat pe cele două terenuri ale turneului, cu meciuri din calificări, partide din primul tur al tabloului principal de simplu, dar și confruntări din competiția de dublu.

În calificări se vor disputa partidele dintre Lucrezia Stefanini și Tamara Zidansek, precum și duelul dintre Daria Snigur și Aliona Bolsova. După-amiaza este rezervată meciurilor din turul 1 de pe tabloul principal, cu întâlniri programate între Antonia Ruzic și Yue Yuan, apoi între Ella Seidel și Anna Bondar, respectiv confruntarea dintre Mayar Sherif și Oleksandra Oliynykova.

Pe terenul secund sunt programate meciurile dintre Kaitlin Quevedo și Iryna Shymanovich, respectiv Leyre Romero Gormaz și Maja Chwalinska.

Ulterior, vor avea loc partide din turul 1 de dublu, inclusiv duelul în care perechea Miriam Bulgaru / Mara Gae va întâlni cuplul format din Viktorija Erjavec și Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah.

Programul este completat de meciul de simplu dintre Sara Sorribes Tormo și Viktoriya Tomova, precum și de o altă partidă de dublu cu Irina Bara pe teren.

Organizatorii au anunțat că accesul publicului va fi gratuit duminică. Intrarea se face în baza unui bilet cu valoare zero, care poate fi ridicat direct de la intrarea în BTarena.

Măsura oferă fanilor tenisului ocazia de a urmări pe viu atât meciurile decisive din calificări, cât și primele confruntări de pe tabloul principal.