Sorana Cîrstea s-a calificat în optimile turneului WTA 250 de la Rouen

Sorana Cîrstea, aflată pe locul 26 WTA și a doua favorită a competiției, s-a calificat miercuri în optimile de finală ale turneului WTA 250 de la Rouen.

Sorana Cîrstea a ajuns la Rouen după o săptămână foarte bună la Linz, în Austria, unde a câștigat titlul la dublu alături de Shuai Zhang și a atins faza sferturilor de finală la simplu, fiind învinsă de Mirra Andreeva, în vârstă de 18 ani, ocupanta locului 9 ATP, care a câștigat ulterior trofeul.

Sportiva a învins-o în primul tur pe jucătoarea franceză Fiona Ferro, beneficiară de wild card și ocupantă a locului 218 mondial, cu scorul 6-3, 6-7 (5), 7-6 (2), după două ore și 29 de minute de joc.

La interviu, Sorana Cîrstea a declarat că este mulțumită de victorie. „Sunt foarte, foarte fericită și ușurată pentru victorie. Cred că a fost incredibil, ea a jucat extraordinar. A fost un meci de un nivel fantastic. Sunt foarte recunoscătoare și bucuroasă că sunt aici pentru prima oară”, a explicat aceasta.

De asemenea, ea a menționat că, la vârsta de 8 ani, a câștigat un turneu internațional chiar la Rouen. „Da, am jucat pentru prima oară aici când aveam 8 ani, la un turneu U10. Deci, da, am câștigat un turneu aici, în Rouen, și a fost primul meu turneu internațional. Eram un copil”, a povestit aceasta.

În optimile de finală, Sorana Cîrstea o va întâlni pe jucătoarea chineză Xinyu Wang, care ocupă locul 32 în clasamentul WTA.

Tot miercuri, Jaqueline Cristian, locul 33 WTA și cap de serie numărul 3, joacă în optimile de finală împotriva britanicei Katie Boulter, clasată pe locul 64 mondial.

Jucătoarele ajunse în această fază a competiției și-au asigurat un premiu de 4.285 de euro și 30 de puncte WTA.