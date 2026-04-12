Sorana Cîrstea a câștigat titlul la dublu la Linz. Ce a spus despre retragerea din tenis

Sorana Cîrstea și Shuai Zhang au câștigat proba de dublu la WTA 500 Linz, după o finală dominată clar. După partidă, românca a declarat, încă o data, că se va retrage la finalul anului, indiferent de performanțele pe care le va obține.

Perechea formată din Sorana Cîrstea și Shuai Zhang a câștigat, duminică, titlul în proba de dublu la turneul de categorie WTA 500 de la Linz. Cele două sportive, desemnate cap de serie numărul 1, s-au impus în finală în fața cuplului ceh Jesika Maleckova/Miriam Skoch.

Meciul decisiv a fost controlat de la început de favorite, care au încheiat partida cu scorul de 6-3, 6-2, după o oră și nouă minute de joc.

La finalul partidei, jucătoarea română a vorbit despre succesul obținut și despre momentul din cariera sa. Sorana a spus, încă o dată, că se va retrage din tenis la finalul acestui sezon.

„Felicitări adversarelor noastre. Îi mulţumesc colegei mele pentru că m-a învăţat să joc dublu în această săptămână. Mulţumesc mult pentru această săptămână frumoasă. Mă voi retrage în acest an şi sunt fericită că voi avea în vitrină acest trofeu. Este unul dintre turneele mele preferate. Sunt foarte fericită”, a declarat Sorana Cîrstea după partidă.

Victoria le-a adus câștigătoarelor un premiu total de 53.510 euro și 500 de puncte WTA. Finalistele au fost recompensate cu 32.520 de euro și 325 de puncte.

În competiția de simplu, Sorana Cîrstea a ajuns până în sferturile de finală. Ea a fost eliminată în această fază de Mirra Andreeva, jucătoare care a câștigat ulterior trofeul turneului.

Pentru parcursul din proba de simplu, românca a obținut un premiu de 30.435 de euro și 108 puncte WTA.