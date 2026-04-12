Sorana Cîrstea a câștigat titlul la dublu la Linz. Ce a spus despre retragerea din tenis

Sorana Cîrstea. Sursă foto: Instagram
Sorana Cîrstea și Shuai Zhang au câștigat proba de dublu la WTA 500 Linz, după o finală dominată clar. După partidă, românca a declarat, încă o data, că se va retrage la finalul anului, indiferent de performanțele pe care le va obține.

Sorana Cîrstea și Shuai Zhang au dominat finala și au câștigat trofeul la Linz

Perechea formată din Sorana Cîrstea și Shuai Zhang a câștigat, duminică, titlul în proba de dublu la turneul de categorie WTA 500 de la Linz. Cele două sportive, desemnate cap de serie numărul 1, s-au impus în finală în fața cuplului ceh Jesika Maleckova/Miriam Skoch.

Meciul decisiv a fost controlat de la început de favorite, care au încheiat partida cu scorul de 6-3, 6-2, după o oră și nouă minute de joc.

Sorana Cîrstea a confirmat că se va retragere din tenis la finalul sezonului

La finalul partidei, jucătoarea română a vorbit despre succesul obținut și despre momentul din cariera sa. Sorana a spus, încă o dată, că se va retrage din tenis la finalul acestui sezon.

Orbán riscă să piardă controlul în Ungaria. Tisza are un avantaj masiv. Live text
Horoscopul lui Dom’ Profesor, 13 aprilie 2026. A doua zi de Sfintele Paști
Felicitări adversarelor noastre. Îi mulţumesc colegei mele pentru că m-a învăţat să joc dublu în această săptămână. Mulţumesc mult pentru această săptămână frumoasă. Mă voi retrage în acest an şi sunt fericită că voi avea în vitrină acest trofeu. Este unul dintre turneele mele preferate. Sunt foarte fericită”, a declarat Sorana Cîrstea după partidă.

Victoria le-a adus câștigătoarelor un premiu total de 53.510 euro și 500 de puncte WTA. Finalistele au fost recompensate cu 32.520 de euro și 325 de puncte.

Parcurs diferit pentru Sorana Cîrstea la simplu, unde s-a oprit în sferturi

În competiția de simplu, Sorana Cîrstea a ajuns până în sferturile de finală. Ea a fost eliminată în această fază de Mirra Andreeva, jucătoare care a câștigat ulterior trofeul turneului.

Pentru parcursul din proba de simplu, românca a obținut un premiu de 30.435 de euro și 108 puncte WTA.

22:12 - O zonă din Bulgaria, tot mai populară printre turiștii britanici. Regiunea de pe litoralul Mării Negre este comparată...
22:08 - Orbán riscă să piardă controlul în Ungaria. Tisza are un avantaj masiv. Live text
22:02 - Dmitri Peskov nu crede că NATO se va destrăma: Puterea alianței nu trebuie subestimată
21:49 - Horoscopul lui Dom’ Profesor, 13 aprilie 2026. A doua zi de Sfintele Paști
21:41 - Sinner l-a învins pe Alcaraz în finala turneului de la Monte Carlo și a revenit pe primul loc în clasamentul ATP
21:34 - Putin vrea să medieze negocierile dintre SUA și Iran. Ce a discutat cu președintele iranian

Cum a ajuns Donald Trump să declanșeze un război pe care aproape nimeni din jurul său nu îl voia?
Dan Andronic: Nu există standard pentru a dărui. Zona bună e acolo unde te simți bine
O greșeală pe care o fac mulți oameni de afaceri. Explicațiile lui Sever Voinescu
