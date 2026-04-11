Sport

Sorana Cîrstea, aproape de un nou trofeu. Românca s-a calificat în finala de dublu la Linz

Comentează știrea
Sorana Cîrstea. Sursa foto: Instagram
Din cuprinsul articolului

Sorana Cîrstea și Shuai Zhang s-au calificat în finala de dublu a turneului WTA 500 de la Linz, după o victorie în două seturi. Perechea va lupta pentru trofeu și 500 de puncte WTA.

Sorana Cîrstea continuă parcursul solid la turneul WTA 500 de la Linz, unde s-a calificat în finala probei de dublu. Românca face echipă cu Shuai Zhang, cele două fiind desemnate cap de serie numărul 1.

Calificarea în ultimul act a fost obținută sâmbătă, după o victorie în semifinale în fața perechii formate din Ulrikke Eikeri și Quinn Gleason. Meciul s-a încheiat cu scorul de 7-5, 6-2 și a durat o oră și 20 de minute.

Primul set a fost disputat și s-a decis la limită, însă perechea Cîrstea/Zhang a gestionat mai bine momentele importante. În actul secund, diferența de valoare s-a văzut mai clar, cele două impunând ritmul jocului și închizând partida fără emoții.

Rezultatul confirmă statutul de favorite al echipei româno-chineze, care a avut un parcurs constant pe durata competiției.

În finala turneului, Sorana Cîrstea și Shuai Zhang vor întâlni echipa formată din Jesika Maleckova și Miriam Skoch.

Partida va decide câștigătoarele trofeului, dar și distribuirea punctelor și a premiilor puse în joc. Perechea care va câștiga titlul va primi 53.510 euro și 500 de puncte WTA. Finalistele vor fi recompensate cu 32.520 euro și 325 de puncte.

În proba de simplu, Sorana Cîrstea a fost eliminată în sferturile de finală, acolo unde a fost învinsă de Mirra Andreeva, cea care va lupta pentru un loc în ultimul act al turneului contra unei alte românce, Gabriela Ruse.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

HAI România!

Proiecte speciale