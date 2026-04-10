Gabriela Ruse, după ce s-a calificat în semifinale, la Linz: Cred că e de la șnițel. Posibil duel cu Sorana Cîrstea
- Răzvan Scarlat
- 10 aprilie 2026, 18:19
Gabriela Ruse s-a calificat în semifinalele turneului WTA 500 de la Linz după ce a învins-o pe Jelena Ostapenko cu 4-6, 6-4, 6-1. Urmează un posibil duel cu Sorana Cîrstea sau Mirra Andreeva.
Gabriela Ruse, calificare obținută după o revenire în fața favoritei numărul 4 la Linz
Gabriela Ruse, aflată pe locul 87 în clasamentul WTA, a reușit vineri o calificare importantă în semifinalele turneului WTA 500 de la Linz. Sportiva din România a învins-o pe Jelena Ostapenko, cap de serie numărul 4 și ocupanta locului 23 WTA, într-un meci disputat pe durata a două ore și 21 de minute.
Partida a început în favoarea sportivei din Letonia, care și-a adjudecat primul set cu 6-4. Ruse a revenit însă în joc în următoarele două acte, impunându-se cu 6-4, 6-1 și închizând confruntarea după o evoluție în creștere constantă.
Parcursul de la Linz continuă pentru Gabriela Ruse cu un posibil duel românesc în semifinalele competiției
Accederea în penultimul act o pune pe Gabriela Ruse în fața unui nou meci decisiv pentru calificarea în finală.
Adversara sa urmează să fie stabilită în urma confruntării dintre Mirra Andreeva, favorita principală a turneului și locul 10 mondial, și Sorana Cîrstea, jucătoare clasată pe poziția 29 WTA și cap de serie numărul 5.
Premii importante și puncte WTA asigurate după calificarea în penultimul act
Prin această performanță, Gabriela Ruse și-a asigurat deja un bonus financiar de 57.395 de euro, alături de 195 de puncte WTA.
După partida cu Jelena Ostapenko, Gabriela Ruse a oferit și o scurtă declarație. Vizibil emoționată, românca, aflată la prima participare în cadrul turneului de la Linz, a făcut deliciul publicului prezent în tribune când a fost întrebată despre cele trei victorii la rând obținute în Austria.
“Ei bine, cred că e de la șnițel! Mănânc la fiecare cină șnițelul meu. Deci da, funcționează destul de bine. Sunt foarte fericită”, a spus Gabriela Ruse, spre amuzamentul spectatorilor.
Românca a făcut, clar, referire la șnițelul vienez, una dintre celebrele specialități ale bucătăriei austriece.
