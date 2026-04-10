Gabriela Ruse, după ce s-a calificat în semifinale, la Linz: Cred că e de la șnițel. Posibil duel cu Sorana Cîrstea

Gabriela Ruse salută publicul după victoria cu Ostapenko. Sursa foto: captură video
Gabriela Ruse s-a calificat în semifinalele turneului WTA 500 de la Linz după ce a învins-o pe Jelena Ostapenko cu 4-6, 6-4, 6-1. Urmează un posibil duel cu Sorana Cîrstea sau Mirra Andreeva.

Gabriela Ruse, calificare obținută după o revenire în fața favoritei numărul 4 la Linz

Gabriela Ruse, aflată pe locul 87 în clasamentul WTA, a reușit vineri o calificare importantă în semifinalele turneului WTA 500 de la Linz. Sportiva din România a învins-o pe Jelena Ostapenko, cap de serie numărul 4 și ocupanta locului 23 WTA, într-un meci disputat pe durata a două ore și 21 de minute.

Partida a început în favoarea sportivei din Letonia, care și-a adjudecat primul set cu 6-4. Ruse a revenit însă în joc în următoarele două acte, impunându-se cu 6-4, 6-1 și închizând confruntarea după o evoluție în creștere constantă.

Parcursul de la Linz continuă pentru Gabriela Ruse cu un posibil duel românesc în semifinalele competiției

Accederea în penultimul act o pune pe Gabriela Ruse în fața unui nou meci decisiv pentru calificarea în finală.

Hermannstadt va lupta pentru puncte esențiale contra Farului, în debutul etapei a 4-a din play-out-ul Superligii
Mormântul fiicei interpretului Igor Cuciuc a fost profanat: Doamne, fă dreptate!
Adversara sa urmează să fie stabilită în urma confruntării dintre Mirra Andreeva, favorita principală a turneului și locul 10 mondial, și Sorana Cîrstea, jucătoare clasată pe poziția 29 WTA și cap de serie numărul 5.

Sorana Cîrstea. Sursă foto: Instagram

Premii importante și puncte WTA asigurate după calificarea în penultimul act

Prin această performanță, Gabriela Ruse și-a asigurat deja un bonus financiar de 57.395 de euro, alături de 195 de puncte WTA.

După partida cu Jelena Ostapenko, Gabriela Ruse a oferit și o scurtă declarație. Vizibil emoționată, românca, aflată la prima participare în cadrul turneului de la Linz, a făcut deliciul publicului prezent în tribune când a fost întrebată despre cele trei victorii la rând obținute în Austria.

Ei bine, cred că e de la șnițel! Mănânc la fiecare cină șnițelul meu. Deci da, funcționează destul de bine. Sunt foarte fericită”, a spus Gabriela Ruse, spre amuzamentul spectatorilor.

Românca a făcut, clar, referire la șnițelul vienez, una dintre celebrele specialități ale bucătăriei austriece.

Stiri calde

19:08 - Ministrul Apărării critică actuala clasă politică. Care sunt politicienii pe care nu i-ar susține
19:02 - Hermannstadt va lupta pentru puncte esențiale contra Farului, în debutul etapei a 4-a din play-out-ul Superligii
18:52 - Mormântul fiicei interpretului Igor Cuciuc a fost profanat: Doamne, fă dreptate!
18:43 - Căsătoria reduce riscul de cancer, conform unui studiu realizat pe datele a 103 milioane de persoane
18:33 - Cabane și hoteluri goale de Paște în Prahova și Brașov. Românii nu mai cedează în fața ofertelor
18:25 - Sever Voinescu, despre lupta care trebuie să împace capitalismul și ortodoxia

Dan Andronic: „Nu există standard pentru a dărui. Zona bună e acolo unde te simți bine”
O greșeală pe care o fac mulți oameni de afaceri
Problema botezului a măcinat primele secole ale creștinismului
