Gabriela Ruse, calificare în sferturi la Linz. Câți bani a câștigat românca după victoria cu Daiana Iastremska

Gabriela Ruse s-a calificat în sferturile de finală ale turneului WTA 500 de la Linz după o victorie în trei seturi cu Daiana Iastremska, scor 4-6, 6-4, 6-4.

Gabriela Ruse a obținut calificarea în sferturile de finală ale turneului WTA 500 de la Linz, desfășurat în Austria și dotat cu premii totale de 1.049.083 de euro. Sportiva din România a trecut de Daiana Yastremska după un meci disputat în trei seturi, încheiat cu scorul 4-6, 6-4, 6-4, într-o partidă care a durat 2 ore și 27 de minute.

După un prim set cedat, Ruse a revenit treptat în joc și a reușit să controleze mai bine schimburile importante în următoarele două perioade, asigurându-și victoria finală.

Partida a fost echilibrată din punct de vedere statistic, ambele jucătoare reușind câte trei ași. Diferența s-a făcut la nivelul erorilor și al oportunităților de break.

Gabriela Ruse a comis șapte duble greșeli, în timp ce adversara sa a înregistrat opt. Un element important a fost gestionarea șanselor de break, unde jucătoarea din Ucraina a avut 14 oportunități, dar a fructificat doar patru. De cealaltă parte, Ruse a fost mai eficientă, cu cinci game-uri câștigate din opt mingi de break.

Victoria de la Linz a confirmat seria pozitivă a româncei în meciurile directe cu Daiana Yastremska. Cele două s-au întâlnit de cinci ori până în prezent, iar Ruse a câștigat toate confruntările.

În 2026, românca s-a impus de două ori în fața ucrainencei, inclusiv la începutul anului, la Australian Open, unde a câștigat cu 6-4, 7-5 în primul tur.

Pentru accederea în sferturile de finală, Gabriela Ruse și-a asigurat un premiu de 30.435 de euro și 108 puncte WTA.

În faza următoare a competiției, sportiva din România va evolua împotriva câștigătoarei meciului dintre Jelena Ostapenko, cap de serie numărul 4, și Alexandra Eala.