Sport

Gabriela Ruse, calificare în sferturi la Linz. Câți bani a câștigat românca după victoria cu Daiana Iastremska

Comentează știrea
Gabriela Ruse. Sursă foto: Instagram
Din cuprinsul articolului

Gabriela Ruse a revenit decisiv și a închis meciul din cadrul turneului de la Linz în trei seturi

Gabriela Ruse a obținut calificarea în sferturile de finală ale turneului WTA 500 de la Linz, desfășurat în Austria și dotat cu premii totale de 1.049.083 de euro. Sportiva din România a trecut de Daiana Yastremska după un meci disputat în trei seturi, încheiat cu scorul 4-6, 6-4, 6-4, într-o partidă care a durat 2 ore și 27 de minute.

După un prim set cedat, Ruse a revenit treptat în joc și a reușit să controleze mai bine schimburile importante în următoarele două perioade, asigurându-și victoria finală.

Eficiența la mingile de break a făcut diferența în evoluția partidei

Partida a fost echilibrată din punct de vedere statistic, ambele jucătoare reușind câte trei ași. Diferența s-a făcut la nivelul erorilor și al oportunităților de break.

Gabriela Ruse a comis șapte duble greșeli, în timp ce adversara sa a înregistrat opt. Un element important a fost gestionarea șanselor de break, unde jucătoarea din Ucraina a avut 14 oportunități, dar a fructificat doar patru. De cealaltă parte, Ruse a fost mai eficientă, cu cinci game-uri câștigate din opt mingi de break.

Gabriela Ruse, parcurs favorabil în duelurile directe cu Daiana Iastremska

Victoria de la Linz a confirmat seria pozitivă a româncei în meciurile directe cu Daiana Yastremska. Cele două s-au întâlnit de cinci ori până în prezent, iar Ruse a câștigat toate confruntările.

În 2026, românca s-a impus de două ori în fața ucrainencei, inclusiv la începutul anului, la Australian Open, unde a câștigat cu 6-4, 7-5 în primul tur.

Pe cine va înfrunta Gabriela Ruse în turul următor la Linz

Pentru accederea în sferturile de finală, Gabriela Ruse și-a asigurat un premiu de 30.435 de euro și 108 puncte WTA.

În faza următoare a competiției, sportiva din România va evolua împotriva câștigătoarei meciului dintre Jelena Ostapenko, cap de serie numărul 4, și Alexandra Eala.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

HAI România!

Proiecte speciale