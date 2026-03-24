Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian, eliminate în optimi la Miami

Jaqueline Cristian. Sursa foto: Facebook
Jaqueline Cristian, locul 36 WTA, a fost învinsă în optimile de finală ale turneului WTA 1000 de la Miami de americanca Jessica Pegula, locul 5 WTA și cap de serie numărul 5. Meciul s-a încheiat cu scorul 6-4, 6-1, după doar 68 de minute de joc. Astfel, parcursul jucătoarei de tenis în această competiție s-a încheiat rapid. Prin aceleași emoții a trecut și Sorana Cîrstea.

Meci greu pentru Jaqueline Cristian

În ciuda înfrângerii, jucătoarea de tenis și-a asigurat un premiu de 105.720 de dolari și 120 de puncte WTA pentru performanța obținută până în această fază a competiției.

Sorana Cîrstea, în vârstă de 35 de ani și ocupanta locului 35 WTA, a părăsit turneul Miami Open după înfrângerea din optimile de finală în fața americancei Coco Gauff, locul 4 WTA, scor 4-6, 6-3, 2-6. Coco Gauff va evolua în sferturi împotriva învingătoarei dintre Amanda Anisimova și Belinda Bencic.

Meciul a început cu Sorana Cîrstea la serviciu, câștigând rapid primele trei puncte, dar a pierdut următoarele, reușind să își ia totuși primul game. Coco Gauff a răspuns imediat, câștigând fără probleme propriul game și obținând break-ul în al treilea game, preluând controlul partidei.

Un drum plin de provocări

La 27 de ani, Jaqueline Cristian se află pe locul 36 în clasamentul WTA și se numără printre cele mai bine cotate jucătoare românce din circuitul feminin.

Ea rămâne constantă în top 50 mondial, după o perioadă de performanțe constante la nivel înalt, iar cea mai bună clasare a sa din carieră a fost în apropierea locului 30.

Jaqueline Cristian, rezultate bune în ultimele sezoane

În ultimele sezoane, Jaqueline Cristian a evoluat constant pe tablourile principale ale turneelor de top, obținând rezultate solide atât la competițiile WTA 1000, cât și la turneele de Grand Slam. Conform profilului său WTA, stilul de joc al româncei se remarcă prin stabilitate din spatele terenului, abilitatea de a prelungi schimburile și modul în care gestionează momentele decisive, trăsături evidențiate și în partida recentă cu Stearns.

