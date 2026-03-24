Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian, eliminate în optimi la Miami

Jaqueline Cristian, locul 36 WTA, a fost învinsă în optimile de finală ale turneului WTA 1000 de la Miami de americanca Jessica Pegula, locul 5 WTA și cap de serie numărul 5. Meciul s-a încheiat cu scorul 6-4, 6-1, după doar 68 de minute de joc. Astfel, parcursul jucătoarei de tenis în această competiție s-a încheiat rapid. Prin aceleași emoții a trecut și Sorana Cîrstea.

În ciuda înfrângerii, jucătoarea de tenis și-a asigurat un premiu de 105.720 de dolari și 120 de puncte WTA pentru performanța obținută până în această fază a competiției.

Sorana Cîrstea, în vârstă de 35 de ani și ocupanta locului 35 WTA, a părăsit turneul Miami Open după înfrângerea din optimile de finală în fața americancei Coco Gauff, locul 4 WTA, scor 4-6, 6-3, 2-6. Coco Gauff va evolua în sferturi împotriva învingătoarei dintre Amanda Anisimova și Belinda Bencic.

Meciul a început cu Sorana Cîrstea la serviciu, câștigând rapid primele trei puncte, dar a pierdut următoarele, reușind să își ia totuși primul game. Coco Gauff a răspuns imediat, câștigând fără probleme propriul game și obținând break-ul în al treilea game, preluând controlul partidei.

