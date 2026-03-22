Sorana Cîrstea s-a calificat în optimile de la Miami Open. Românca a învins-o pe a 19-a jucătoare a lumii

Sorana Cîrstea a ajuns în optimile turneului WTA 1000 de la Miami, după ce a trecut de jucătoarea aflată pe locul 19 mondial, Elise Mertens. Sportiva din România s-a impus clar, cu 6-3, 6-2, confirmând forma excelentă din acest sezon, la scurt timp după ce, la finalul anului trecut, a anunțat că își va încheia cariera la finalul lui 2026.

Românca a trecut în turul al treilea de Elise Mertens, ocupanta locului 19 WTA și cap de serie numărul 21, cu scorul de 6-3, 6-2. Partida a durat o oră și 18 minute, iar Sorana Cîrstea a controlat jocul fără emoții.

Prin această calificare, sportiva și-a asigurat un premiu de 105.720 de dolari și 120 de puncte în clasamentul mondial. Rezultatul confirmă forma bună din acest sezon. În optimile de finală, Sorana Cîrstea va întâlni câștigătoarea partidei dintre Alycia Parks și Coco Gauff.

Turneul de la Miami are o semnificație specială pentru româncă, fiind prima competiție de categorie WTA 1000 la care a participat în carieră, încă din 2008.

Pe tabloul principal, România o mai are în competiție pe Jaqueline Cristian, care a profitat de retragerile de dinaintea turneului și a intrat pe lista capilor de serie. Aceasta a debutat cu o victorie în două seturi în fața lui Peyton Stearns.

Duminică, 22 martie, în turul al treilea, Jaqueline Cristian urmează să o întâlnească pe Ekaterina Alexandrova, favorita numărul 11. Cele două s-au mai întâlnit de două ori: rusoaica a câștigat confruntarea de la Tokyo din 2025, iar românca s-a impus la Adelaide, în ianuarie 2026.

Meciul este programat la ora 17:00, ora României, fiind primul de pe terenul 1. În cazul unei victorii, Jaqueline Cristian va juca în optimile de finală împotriva învingătoarei duelului dintre Jessica Pegula și Leylah Fernandez.

Pe lângă meciurile de simplu, Jaqueline Cristian va evolua și în proba de dublu, unde va face echipă, în premieră, cu Sorana Cîrstea. Cele două vor întâlni perechea Tereza Mihalikova – Olivia Nicholls, jucătoare care evoluează constant împreună și ocupă pozițiile 32 și 33 în clasamentul mondial de dublu.

Partida este programată a patra pe terenul 3, unde sunt programate exclusiv meciuri de dublu, cu o oră aproximativă de start în jurul orei 21:30.

În cazul în care vor reuși să câștige, româncele vor avea parte de un duel dificil în optimi, unde le așteaptă principalele favorite, Sara Errani și Jasmine Paolini. Italiencele, câștigătoare împreună a două titluri de Grand Slam, au trecut deja de perechea Shuko Aoyama – Ulrikke Eikeri, scor 6-3, 6-2.