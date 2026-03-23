Carlos Alcaraz, eliminat la Miami. Înfrângere neașteptată cu Sebastian Korda

Carlos Alcaraz a fost eliminat prematur de la turneul Masters 1000 de la Miami, competiție desfășurată în Statele Unite, după o înfrângere surprinzătoare suferită în turul al treilea. Liderul mondial a cedat în fața americanului Sebastian Korda, scor 6-3, 5-7, 6-4, într-un meci care a durat peste două ore și a schimbat constant dinamica jocului, potrivit WTA.

Partida a început sub semnul echilibrului, însă Korda a reușit să profite de momentele de ezitare ale spaniolului în primul set, pe care l-a controlat cu eficiență. Alcaraz a revenit în setul secund, unde a ridicat nivelul jocului și a împins disputa în decisiv, dar americanul, aflat pe locul 36 ATP, a gestionat mai bine momentele importante din setul final și a închis meciul în favoarea sa.

Pentru Alcaraz, în vârstă de 22 de ani și recent câștigător al Australian Open 2026, eliminarea reprezintă un rezultat neașteptat, mai ales în contextul în care pornea ca principal favorit al competiției din Florida. Istoricul direct dintre cei doi jucători arăta un avantaj clar pentru spaniol, care pierduse doar o singură dată în fața lui Korda înaintea acestui meci.

Turneul de la Miami are o semnificație specială pentru Alcaraz, care a câștigat aici titlul în 2022. Totuși, forma sa din actualul sezon american nu a fost constantă. Săptămâna trecută, el fusese eliminat în semifinale la Indian Wells de rusul Daniil Medvedev, iar parcursul său din așa-numita „Sunshine Double” se încheie fără trofeu în acest an.

În ciuda înfrângerii, poziția sa de lider mondial nu este amenințată imediat, chiar dacă rivalii din clasament continuă să acumuleze puncte. Totuși, rezultatele recente pun presiune pe următoarea parte a sezonului.

După meci, Alcaraz a spus că își dorește câteva zile de deconectare înainte de tranziția către sezonul de zgură. „Mă voi întoarce acasă, asta îmi doresc cu adevărat. Nu știu cât timp de odihnă îmi va acorda echipa mea, dar am nevoie să mă relaxez alături de familie și prieteni pentru câteva zile”, a spus sportivul.

Acesta a adăugat că își propune să își reîncarce energia înainte de turneele pe zgură, o suprafață pe care a avut rezultate foarte bune în sezoanele precedente și unde își concentrează acum atenția pentru revenirea în formă maximă.