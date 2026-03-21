Schimbări la Wimbledon. Arbitrajul va fi diferit de anul acesta

Organizatorii turneului de la Wimbledon Championships au anunțat introducerea, în premieră, a unei noi tehnologii video de asistență pentru arbitraj, care va fi utilizată începând cu ediția din acest an.

Potrivit unui comunicat oficial, sistemul de reluare video va fi implementat pe șase dintre terenurile competiției și va fi folosit în principal în meciurile de simplu, acolo unde deciziile de arbitraj pot avea un impact direct asupra rezultatului. Jucătorii vor avea posibilitatea de a solicita verificarea anumitor decizii luate de arbitrul de scaun, ceea ce introduce un nou nivel de control asupra fazelor disputate.

Spre deosebire de alte discipline sportive care folosesc tehnologii similare, în cadrul acestui sistem nu va exista o limitare prestabilită a numărului de solicitări pe care un jucător le poate face pe parcursul unui meci. Această abordare oferă sportivilor mai multă flexibilitate în contestarea deciziilor, fără presiunea gestionării unui număr fix de „challenge-uri”.

Noua tehnologie vine în completarea sistemului electronic de arbitraj pentru linia terenului, implementat deja la ediția precedentă, când organizatorii au renunțat complet la arbitrii de linie tradiționali.

Acest pas a marcat una dintre cele mai importante schimbări din istoria recentă a turneului, iar introducerea reluărilor video este văzută ca o extindere firească a procesului de digitalizare a arbitrajului.

Oficialii turneului au precizat că sistemul a fost dezvoltat ca răspuns la feedbackul primit după implementarea arbitrajului electronic automat, mai mulți jucători și antrenori solicitând instrumente suplimentare pentru clarificarea deciziilor disputate în timpul meciurilor. În acest sens, noul mecanism video este conceput pentru a crește transparența și acuratețea hotărârilor luate pe teren.

În paralel, au fost introduse și modificări la nivelul afișajelor electronice de pe terenuri, care vor include acum indicii vizuale mai clare pentru deciziile automate, precum „out” sau „fault”, astfel încât spectatorii și jucătorii să poată înțelege mai rapid rezultatul fiecărei faze.

Prin această schimbare, Wimbledon se alătură altor turnee majore din circuitul tenisului mondial care au adoptat deja tehnologii similare, precum US Open și Australian Open, consolidând tendința generală de digitalizare a arbitrajului în sportul alb.

Ediția din 2026 a turneului este programată să înceapă pe 29 iunie, la Londra, și va marca astfel debutul oficial al noii tehnologii în cadrul competiției.