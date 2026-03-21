Jaqueline Cristian s-a calificat în turul doi la Miami Open. Sâmbătă, o zi importantă pentru românce la turneul din Florida

Jaqueline Cristian s-a calificat în turul doi la Miami Open, după ce a trecut în două seturi de americanca Peyton Stearns, scor 6-4, 7-5. Confruntarea s-a încheiat după o oră și 49 de minute, la capătul unui meci în care sportiva din România a gestionat mai bine momentele importante.

Jaqueline Cristian a început bine partida și a reușit să își adjudece primul set cu 6-4, păstrând controlul jocului. În actul secund, adversara a încercat să revină în meci, însă românca a rezistat și a închis disputa la 7-5, asigurându-și prezența în runda următoare a competiției.

Diferența s-a văzut și la cifrele meciului. Cristian a reușit să câștige de cinci ori pe serviciul adversarei din opt oportunități, în timp ce Stearns a transformat trei din cele șase mingi de break avute. Totodată, jucătoarea din România a stat mai bine și la procentele pe serviciu, atât la primul, cât și la al doilea.

La 27 de ani, Jaqueline Cristian ocupă poziția a 36-a în ierarhia WTA și se află printre româncele cel mai bine clasate în circuitul feminin. Ea continuă să se mențină în zona top 50 mondial, după o perioadă în care a avut o prezență constantă la nivel înalt. Cea mai bună clasare din carieră a fost în apropierea top 30.

În ultimele sezoane, Cristian a avut apariții repetate pe tablourile principale ale turneelor importante și a adunat rezultate consistente atât în competițiile WTA 1000, cât și în turneele de Grand Slam. Potrivit profilului său din circuitul WTA, jocul româncei se bazează pe constanță din spatele terenului, pe capacitatea de a lungi schimburile și pe felul în care gestionează momentele-cheie, elemente care s-au văzut și în partida cu Stearns.

Ziua de sâmbătă se anunță una importantă pentru jucătoarele din România aflate pe tabloul de la Miami. La mai puțin de 12 ore de la calificarea în turul 2, Jaqueline Cristian deschide programul după-amiezii, urmând ca Gabi Ruse să joace mai târziu, iar Sorana Cîrstea să încheie seria meciurilor româncelor. Toate trei încearcă să lege un parcurs cât mai bun la unul dintre cele mai puternice turnee din circuit.

Prima care va intra pe teren va fi Jaqueline Cristian, într-o partidă programată de la ora 17:00. După succesul obținut în minimum de seturi în fața lui Peyton Stearns, "Jaq" va juca împotriva Ekaterinei Alexandrova, o adversară recunoscută pentru stilul ofensiv, serviciul puternic și loviturile plate, periculoase pe suprafața rapidă din Florida.

Românca are însă un avantaj moral, după ce a învins-o deja pe jucătoarea rusă în 2026. Atunci s-a impus cu 6-4, 6-4, la Adelaide, tot pe hard, iar un nou rezultat bun pare la îndemână într-un duel în care consistența de pe fundul terenului poate conta decisiv.

Programul continuă cu meciul dintre Gabi Ruse și Madison Keys, anunțat pentru aproximativ ora 19:30. Ruse vine după o perioadă în care jocul său a arătat în creștere, dar urmează un test complicat în fața unei adversare experimentate și incomode. Keys, aflată pe locul 15 WTA, este cunoscută pentru ritmul ridicat și pentru felul în care poate închide rapid punctele, astfel că românca va avea nevoie de multă siguranță la retur și de capacitatea de a profita de eventualele oscilații ale adversarei.

În plus, Gabi Ruse are și un motiv suplimentar de revanșă, după cele două înfrângeri suferite anul trecut în fața americancei. Keys s-a impus atunci după două meciuri foarte disputate, atât la Australian Open, cât și la Wimbledon.

Seara româncelor la Miami se va încheia cu partida Soranei Cîrstea, programată de la ora 21:30, împotriva belgiencei Elise Mertens. Sorana Cîrstea a anunțat că acesta este ultimul său sezon în circuit, însă evoluează la un nivel foarte bun, iar o victorie în fața sportivei aflate pe locul 19 WTA i-ar aduce revenirea în top 30 mondial.

Mertens poate deveni foarte periculoasă atunci când își găsește ritmul, astfel că Sorana va avea nevoie din nou de un serviciu eficient. În primele două tururi de la Miami, românca a impresionat la acest capitol, reușind nu mai puțin de 21 de ași: 14 în partida cu Zhang din primul tur și 7 în duelul cu Noskova din runda a doua.