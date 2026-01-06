Sport

Sorana Cîrstea, victorie în optimi la Brisbane. Arina Sabalenka va fi următoarea adversară

Sorana Cîrstea, victorie în optimi la Brisbane. Arina Sabalenka va fi următoarea adversară
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea, locul 41 mondial, s-a calificat marţi în turul doi la turneul WTA500 de la Brisbane, cu premii totale de 1,6 milioane de dolari, după ce a învins-o pe Jelena Ostapenko.

Victorie pentru Sorana Cîrstea la Brisbane

Sorana Cîrstea a început ultimul său sezon în tenisul profesionist cu o victorie clară la turneul WTA 500 de la Brisbane, învingând-o pe Anastasya Pavlyuchenkova cu 6-3, 6-1, în 58 de minute, fiind singura româncă calificată în turul secund după ce Gabi Ruse și Jaqueline Cristian au fost eliminate în runda inaugurală.

În optimi, Sorana Cîrstea va evolua cu numărul 1 mondial, Arina Sabalenka, care a învins-o în primul tur pe Cristina Bucsa din Spania, scor 6-0, 6-1, într-un meci de 46 de minute.

Jucătoarea din Târgoviște a preluat rapid conducerea împotriva Jelenei Ostapenko

Partida a început cu Sorana Cîrstea la serviciu, primul game fiind extrem de disputat. Ostapenko a avut două mingi de break, dar românca le-a salvat și a făcut 1-0. Până la 2-2 s-a mers umăr la umăr, după care Cîrstea a realizat primul break și s-a impus cu 6-2 în primul set.

Tenis

Tenis. Sursa foto: Pixabay

În setul doi, Ostapenko a început cu un break, dar Sorana a realizat imediat rebreakul, egalând la 1. Românca a câștigat apoi game-ul alb și a preluat conducerea, continuând lupta pentru impunerea pe teren.

Sorana Cîrstea o va întâlni pe jucătoarea Arina Sabalenka în optimi la Brisbane

În turul următor, Sorana Cîrstea va juca împotriva numărului unu mondial, Aryna Sabalenka, care a început sezonul 2026 cu o victorie categorică, 6-0, 6-1, în fața Cristinei Bucşa. Sabalenka și-a egalat recordul celui mai scurt meci din carieră, 47 de minute, și are 34 de victorii în ultimele 36 de meciuri pe teren australian.

Pentru accederea în optimi, Cîrstea va primi 19.909 dolari și 60 de puncte WTA. Cele două jucătoare s-au întâlnit de două ori până acum în 2023, fiecare înregistrând câte o victorie, la Miami și Madrid.

