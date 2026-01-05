Novak Djokovic se retrage din Asociația Jucătorilor Profesioniști de Tenis pe care a co-fondat-o

Novak Djokovic a anunțat surprinzător că părăsește Asociația Jucătorilor Profesioniști de Tenis (PTPA), organizație pe care a co-fondat-o și care a dat în judecată federațiile internaționale anul trecut. Într-o postare pe rețelele sociale, Djokovic a explicat că modul în care evoluează acum organizația nu mai reflectă valorile și abordarea sa personală.

Câștigător de 24 de titluri de Grand Slam, Novak Djokovic a anunțat la US Open din 2020 că împreună cu jucătorul canadian Vasek Pospisil lansează Asociația Jucătorilor Profesioniști de Tenis (PTPA). Obiectivul declarat al organizației a fost acela de a oferi reprezentare jucătorilor care sunt contractori independenți într-un sport majoritar individual.

PTPA și-a propus să funcționeze ca un sindicat cu drepturi depline, capabil să negocieze contracte colective de muncă similare celor din sporturile de echipă. Până în prezent, însă, astfel de negocieri nu au fost încă realizate.

Novak Djokovic a declarat duminică pe rețeaua X că are „îngrijorări continue cu privire la transparență, guvernanță și modul în care au fost reprezentate vocea și imaginea mea”. Mesajul survine după ce jucătorul și-a exprimat nemulțumirea față de direcția organizației sale.

PTPA a intentat în martie un proces colectiv împotriva circuitelor feminin și masculin, a Federației Internaționale de Tenis și a agenției de integritate a sportului, acuzând de „abuz sistemic, practici anticoncurențiale și o desconsiderare flagrantă a bunăstării jucătorilor”. Ulterior, cele patru turnee de Grand Slam au fost adăugate ca pârâți.

La momentul depunerii procesului, Novak Djokovic nu figura ca reclamant. Inițiativa a fost susținută de Vasek Pospisil și alți jucători. Djokovic a explicat că a dorit „ca și alți jucători să ia atitudine”.

Procesul susține că jucătorii ar trebui să aibă acces la mai multe câștiguri, acuzând că organismele de conducere limitează premiile și oportunitățile financiare în afara terenului. Djokovic a precizat că se va concentra pe tenis, familie și contribuția la sport în conformitate cu principiile și integritatea sa, considerând acest capitol încheiat.