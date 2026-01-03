De ce nu suportă Ilie Năstase poliția. „Tatăl meu a fost bătut și încarcerat”

Tenismenul Ilie Năstase a povestit la un podcast faptul că relația lui proastă cu poliția i se trage din pricina tatălui. Acesta a avut mult de suferit acum mai bine de 60 de ani din cauza oamenilor legii.

Fostul număr 1 mondial a povestit că tatăl său a fost închis și bătut de polițiști. ”Tatăl meu a fost închis în 1962. Șase luni de zile a fost în arest și bătut. Nu a fost doar în arest. Și tata era fost polițist, avea 1.95. Să-ți spun cum s-a întâmplat. Tata era un colector al Băncii naționale și el colecta banii de la diferite instituții și îi ducea la BNR.

Și când să coboare tata cu sacul, pe polițistul și șoferul de jos i-au atacat. Dacă nu găseau vinovatul, până se întâmpla te băteau pe tine. În cele din urmă, tata a fost reprimit la muncă, dar nu s-a mai dus că nu a mai putut. Iar pe mine ca și copil m-a marcat”, a povestit tenismenul.

Însă episodul cu adevărat marcant a fost acela când tatăl campionului a fost eliberat. ”Ne-am dus cu toții, cu Costică, cu maică-mea, cu surorile mele să-l luăm de pe Calea Victoriei, de la Poliție. În primul rând îl țineau în întuneric, nu puteai să-l vezi, nu nimic. Bineînțeles că eram urmăriți de securitate, nu puteam să facem nimic.

Eu eram un copil, aveam 12-13 ani. Și când a ieșit de acolo l-am luat de mână eu, și Costică, fratele meu de cealaltă mână. Mama și surorile mele mergeau în spate. Și la un moment la o trecere de pietoni a claxonat unul. Știi cum a sărit și s-a speriat tata, era să cadă cu capul de bordură”, a mai explicat Ilie Năstase.

Iar ca tacâmul să fie complet, Năstase a explicat că de atunci este pornit împotriva oamenilor legii. ”De atunci treaba asta mea. Am așa o treabă, nu suport milițienii, nici ei pe mine și știu.

Știi ce făceam după treaba asta cu tata? Treceam pe unde nu trebuia și primeam amendă. Numai să îi enervez pe polițiști. Și acum tot milițieni sunt, părerea mea”.