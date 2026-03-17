Emma Răducanu se retrage de la Miami Open. Problemele de sănătate îi schimbă traseul

Emma Răducanu. Sursă foto: X.com
Fosta campioană de la US Open, Emma Răducanu, a anunțat că se retrage de la Miami Open 2026, din cauza problemelor de sănătate și pentru a-și continua procesul de recuperare, a informat WTA. Sportiva, clasată pe locul 23 mondial, urma să intre direct în turul al doilea al turneului din Florida, unde anul trecut ajungea până în sferturile de finală.

Retragerea Emmei oferă o oportunitate semnificativă pentru românca Jaqueline Cristian, care preia astfel ultimul loc de cap de serie pe tabloul principal. Ea va începe direct în turul al doilea, cu un traseu teoretic mai accesibil decât cel inițial.

Inițial, Cristian ar fi trebuit să debuteze împotriva Solanei Sierra, cu perspectiva unui meci dificil ulterior cu Marta Kostyuk și o eventuală confruntare cu Elena Rybakina în turul al treilea. Noua configurație îi oferă însă un start mai favorabil: în turul secund va întâlni învingătoarea dintre Peyton Stearns și o jucătoare din calificări sau un lucky loser.

Dacă va trece de această rundă, românca ar putea da piept cu Ekaterina Alexandrova, adversară pe care a învins-o deja în acest sezon.

Jaqueline Cristian profită

Absența de la Miami Open a fostului sfertfinalist din 2025 îi oferă lui Cristian și șansa de a aduna puncte importante în clasamentul mondial, ceea ce ar putea contribui la urcarea sa în ierarhia WTA.

Și celelalte reprezentante ale României au meciuri interesante. Sorana Cîrstea (38 WTA), campioană recentă la Transylvania Open, va începe turneul împotriva chinezoaicei Shuai Zhang (61 WTA).

O victorie ar putea să-i aducă un duel cu Linda Noskova, favorita 14, în fața căreia Cîrstea a pierdut la Indian Wells, dar a și câștigat în acest sezon la Dubai. Miami rămâne un turneu special pentru Cîrstea, semifinalistă în 2023 și prezentă în turul secund anul trecut, eliminată de Danielle Collins.

Meci important pentru Gabriela Ruse

De asemenea, Gabriela Ruse (72 WTA) va debuta împotriva Antoniei Ruzic, iar o victorie în primul tur ar însemna un meci împotriva fostei campioane de Grand Slam Madison Keys (cap de serie 15). Ruse are de egalat sau depășit performanța din 2025, când a ajuns până în turul al treilea, fiind eliminată de Aryna Sabalenka, ulterior câștigătoarea turneului.

