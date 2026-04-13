Sorana Cîrstea a devenit cea mai bine clasată româncă din clasamentul WTA

Sorana Cîrstea a urcat pe locul 26 în clasamentul WTA dat publicității luni, devenind cea mai bine clasată jucătoare din România, în timp ce Gabriela Ruse a înregistrat o urcare semnificativă după rezultatele de la turneul de la Linz.

Sorana Cîrstea, în vârstă de 36 de ani, a urcat trei poziții în ierarhia mondială și ocupă locul 26, cu un total de 1.507 puncte. Jucătoarea a ajuns până în sferturile de finală la simplu, la turneul de la Linz, rezultat care a contribuit la această urcare în clasament.

În proba de dublu, unde a câștigat trofeul la Linz, Sorana Cîrstea a urcat 14 poziții și se află acum pe locul 40, cu 1.990 de puncte.

Jaqueline Cristian se menține pe locul 33 în clasamentul WTA, având 1.382 de puncte.

Gabriela Ruse a înregistrat una dintre cele mai importante urcări din clasament, după ce a ajuns în semifinalele turneului de la Linz. Aceasta a urcat 26 de poziții și se află acum pe locul 61 mondial, cu 1.026 de puncte.

Pe lângă cele trei jucătoare din top 100, România mai are alte patru reprezentante în top 300 WTA: Irina Begu ocupă locul 183, Miriam Bulgaru este pe 210, Anca Todoni pe 264, iar Elena Ruxandra Bertea pe 290.

La finalul partidei de la Linz, Sorana Cîrstea a vorbit despre momentul din cariera sa și a confirmat că acesta este ultimul său sezon în circuit.

„Felicitări adversarelor noastre. Îi mulţumesc colegei mele pentru că m-a învăţat să joc dublu în această săptămână. Mulţumesc mult pentru această săptămână frumoasă. Mă voi retrage în acest an şi sunt fericită că voi avea în vitrină acest trofeu. Este unul dintre turneele mele preferate. Sunt foarte fericită”, a declarat Sorana Cîrstea după partidă.

Victoria de la dublu le-a adus câștigătoarelor un premiu total de 53.510 euro și 500 de puncte WTA, în timp ce finalistele au primit 32.520 de euro și 325 de puncte.

Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian vor participa în această săptămână la turneul de zgură de la Rouen, unde sunt cotate printre favoritele competiției. Cîrstea va juca în primul tur împotriva franțuzoaicei Fiona Ferro, în vârstă de 29 de ani, aflată pe locul 216 WTA.

La rândul său, Jaqueline Cristian o va întâlni pe Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah, jucătoare de 20 de ani, clasată pe locul 136 WTA, care a avut un parcurs notabil în ultima perioadă, inclusiv la BJK Cup.