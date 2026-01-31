Transylvania Open 2026 începe la Cluj-Napoca. Programul complet al meciurilor
- Maria Dima
- 31 ianuarie 2026, 08:11
Cea de-a șasea ediție a Transylvania Open WTA 250 va avea loc între 31 ianuarie și 7 februarie 2026, la BTarena din Cluj-Napoca. Tragerea la sorți a tabloului principal a avut loc vineri, cu participarea Simonei Halep și a sportivei Jaqueline Cristian, favorită 2 a competiției.
„Pentru mine este un loc aproape de inimă, aici am jucat întotdeauna bine. Vă felicit din inimă și vă doresc succes. Este un mare plus pentru sportul românesc, pentru țara noastră și pentru viitoarele campioane care vor să ajungă cât mai sus. Este un eveniment minunat și este binevenit în țara noastră. Eu sunt bucuroasă să mă aflu din nou la Cluj, din altă postură, dar tot la fel de specială”, a declarat Simona Halep, ambasador onorific al turneului.
Tabloul principal la simplu
Emma Raducanu (EX) – locul 29, GBR
Jaqueline Cristian – locul 38, ROU
Sorana Cirstea – locul 41, ROU
Anastasia Potapova – locul 55, AUT
Xinyu Wang – locul 57, CHN
Olga Danilovic – locul 67, SRB
Antonia Ruzic – locul 70, CRO
Anna Bondar – locul 73, HUN
Camila Osorio – locul 76, COL
Ella Seidel – locul 84, GER
Elena-Gabriela Ruse – locul 85, ROU
Sara Sorribes Tormo – locul 85, ESP
Oleksandra Oliynykova – locul 90, UKR
Kamilla Rakhimova – locul 91, UZB
Kaja Juvan – locul 99, SLO
Veronika Erjavec – locul 103, SLO
Anastasia Zakharova – locul 104
Lucia Bronzetti – locul 105, ITA
Mayar Sherif – locul 107, EGY
Rebeka Masarova – locul 115, SUI
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah – locul 117, FRA
Greet Minnen – locul 119, BEL
Viktoriya Tomova – locul 128, BUL
Yue Yuan – locul 135, CHN
Karolina Pliskova – WC
Ana Bogdan – WC
Miriam Bulgaru – WC
Elena Ruxandra Bertea – WC
Tabloul de dublu
Ulrikke Eikeri (Norvegia) & Magali Kempen (Belgia) – Clasament combinat: 99
Mariia Kozyreva & Iryna Shymanovich – Clasament combinat: 138
Kamilla Rakhimova (UZB) & Sara Sorribes Tormo (ESP) – Clasament combinat: 155
Qianhui Tang (CHN) & Yue Yuan (CHN) – Clasament combinat: 158
Xinyu Wang (CHN) & Saisai Zheng (CHN) – Clasament combinat: 166
Eudice Chong (HK) & En-Shuo Liang (TWN) – Clasament combinat: 177
Jaqueline Cristian (ROU) & Elena-Gabriela Ruse (ROU) – Clasament combinat: 196
Dalila Jakupovic & Nika Radisic (SLO) – Clasament combinat: 222
I-Hsuan Cho & Yi-Tsen Cho (TWN) – Clasament combinat: 224
Irina Bara (ROU) & Ekaterine Gorgodze (GEO) – Clasament combinat: 332
Aneta Kucmova & Aneta Laboutkova (Cehia) – Clasament combinat: 370
Mara Gae & Miriam Bulgaru – WC
Briana Szabo & Elena Ruxandra Bertea – WC
Rezerve dublu:
Oana Gavrilă (ROU) & Ivana Sebestova (Cehia) – Clasament combinat: 433
Aliona Bolsova (ESP) & Leyre Romero Gormaz (ESP) – Clasament combinat: 497
Michaela Bayerlova (Cehia) & Varvara Lepchenko (SUA) – Clasament combinat: 550
Elena Malygina (EST) & Alice Robbe (FRA) – Clasament combinat: 692
Maja Chwalinska (POL) & Kaja Juvan (SLO) – Clasament combinat: 1059
Calificările la simplu
Kaitlin Quevedo – Spania – loc 129
Daria Snigur – Ucraina – loc 136
Lola Radivojevic – Serbia – loc 137
Lucrezia Stefanini – Italia – loc 139
Leyre Romero Gormaz – Spania – loc 141
Maja Chwalinska – Polonia – loc 145
Varvara Lepchenko – SUA – loc 146
Tamara Zidansek – Slovenia – loc 151
Iryna Shymanovich – Belarus – loc 153
Alina Charaeva – Rusia – loc 162
Ekaterine Gorgodze – Georgia – loc 168
Anhelina Kalinina – Ucraina – loc 178
Aliona Bolsova – Spania – loc 231
Raluka Serban – Cipru – loc 247
Briana Szabo – România – WC
Mara Gae – România – WC
Bilete și acces
Primele două zile, 31 ianuarie și 1 februarie, sunt gratuite pe baza biletelor cu valoare zero. Minorii sub 6 ani au acces gratuit dacă sunt ținuți în brațe de un adult, copiii de 6 ani sau mai mari au nevoie de bilet. Pe Terenul Central locurile sunt nominale, iar pe Terenul 2 accesul este general.
Programul meciurilor
Sâmbătă, 31 ianuarie: 8 meciuri calificări simplu
Duminică, 1 februarie: 4 meciuri calificări simplu + 3 tur 1 simplu + 2 tur 1 dublu
Luni, 2 februarie: 6 tur 1 simplu + 2 tur 1 dublu
Marți, 3 februarie: 7 tur 1 simplu + 3 tur 1 dublu
Miercuri, 4 februarie: 8 tur 2 simplu + 1 tur 1 dublu + 1 sfert dublu
Joi, 5 februarie: 4 sferturi simplu + 3 sferturi dublu
Vineri, 6 februarie: 2 semifinale simplu + 2 semifinale dublu
Sâmbătă, 7 februarie: finala de dublu și finala de simplu
