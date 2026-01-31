Transylvania Open 2026 începe la Cluj-Napoca. Programul complet al meciurilor

Cea de-a șasea ediție a Transylvania Open WTA 250 va avea loc între 31 ianuarie și 7 februarie 2026, la BTarena din Cluj-Napoca. Tragerea la sorți a tabloului principal a avut loc vineri, cu participarea Simonei Halep și a sportivei Jaqueline Cristian, favorită 2 a competiției.

„Pentru mine este un loc aproape de inimă, aici am jucat întotdeauna bine. Vă felicit din inimă și vă doresc succes. Este un mare plus pentru sportul românesc, pentru țara noastră și pentru viitoarele campioane care vor să ajungă cât mai sus. Este un eveniment minunat și este binevenit în țara noastră. Eu sunt bucuroasă să mă aflu din nou la Cluj, din altă postură, dar tot la fel de specială”, a declarat Simona Halep, ambasador onorific al turneului.

Emma Raducanu (EX) – locul 29, GBR

Jaqueline Cristian – locul 38, ROU

Sorana Cirstea – locul 41, ROU

Anastasia Potapova – locul 55, AUT

Xinyu Wang – locul 57, CHN

Olga Danilovic – locul 67, SRB

Antonia Ruzic – locul 70, CRO

Anna Bondar – locul 73, HUN

Camila Osorio – locul 76, COL

Ella Seidel – locul 84, GER

Elena-Gabriela Ruse – locul 85, ROU

Sara Sorribes Tormo – locul 85, ESP

Oleksandra Oliynykova – locul 90, UKR

Kamilla Rakhimova – locul 91, UZB

Kaja Juvan – locul 99, SLO

Veronika Erjavec – locul 103, SLO

Anastasia Zakharova – locul 104

Lucia Bronzetti – locul 105, ITA

Mayar Sherif – locul 107, EGY

Rebeka Masarova – locul 115, SUI

Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah – locul 117, FRA

Greet Minnen – locul 119, BEL

Viktoriya Tomova – locul 128, BUL

Yue Yuan – locul 135, CHN

Karolina Pliskova – WC

Ana Bogdan – WC

Miriam Bulgaru – WC

Elena Ruxandra Bertea – WC

Ulrikke Eikeri (Norvegia) & Magali Kempen (Belgia) – Clasament combinat: 99

Mariia Kozyreva & Iryna Shymanovich – Clasament combinat: 138

Kamilla Rakhimova (UZB) & Sara Sorribes Tormo (ESP) – Clasament combinat: 155

Qianhui Tang (CHN) & Yue Yuan (CHN) – Clasament combinat: 158

Xinyu Wang (CHN) & Saisai Zheng (CHN) – Clasament combinat: 166

Eudice Chong (HK) & En-Shuo Liang (TWN) – Clasament combinat: 177

Jaqueline Cristian (ROU) & Elena-Gabriela Ruse (ROU) – Clasament combinat: 196

Dalila Jakupovic & Nika Radisic (SLO) – Clasament combinat: 222

I-Hsuan Cho & Yi-Tsen Cho (TWN) – Clasament combinat: 224

Irina Bara (ROU) & Ekaterine Gorgodze (GEO) – Clasament combinat: 332

Aneta Kucmova & Aneta Laboutkova (Cehia) – Clasament combinat: 370

Mara Gae & Miriam Bulgaru – WC

Briana Szabo & Elena Ruxandra Bertea – WC

Oana Gavrilă (ROU) & Ivana Sebestova (Cehia) – Clasament combinat: 433

Aliona Bolsova (ESP) & Leyre Romero Gormaz (ESP) – Clasament combinat: 497

Michaela Bayerlova (Cehia) & Varvara Lepchenko (SUA) – Clasament combinat: 550

Elena Malygina (EST) & Alice Robbe (FRA) – Clasament combinat: 692

Maja Chwalinska (POL) & Kaja Juvan (SLO) – Clasament combinat: 1059

Kaitlin Quevedo – Spania – loc 129

Daria Snigur – Ucraina – loc 136

Lola Radivojevic – Serbia – loc 137

Lucrezia Stefanini – Italia – loc 139

Leyre Romero Gormaz – Spania – loc 141

Maja Chwalinska – Polonia – loc 145

Varvara Lepchenko – SUA – loc 146

Tamara Zidansek – Slovenia – loc 151

Iryna Shymanovich – Belarus – loc 153

Alina Charaeva – Rusia – loc 162

Ekaterine Gorgodze – Georgia – loc 168

Anhelina Kalinina – Ucraina – loc 178

Aliona Bolsova – Spania – loc 231

Raluka Serban – Cipru – loc 247

Briana Szabo – România – WC

Mara Gae – România – WC

Primele două zile, 31 ianuarie și 1 februarie, sunt gratuite pe baza biletelor cu valoare zero. Minorii sub 6 ani au acces gratuit dacă sunt ținuți în brațe de un adult, copiii de 6 ani sau mai mari au nevoie de bilet. Pe Terenul Central locurile sunt nominale, iar pe Terenul 2 accesul este general.

Sâmbătă, 31 ianuarie: 8 meciuri calificări simplu

Duminică, 1 februarie: 4 meciuri calificări simplu + 3 tur 1 simplu + 2 tur 1 dublu

Luni, 2 februarie: 6 tur 1 simplu + 2 tur 1 dublu

Marți, 3 februarie: 7 tur 1 simplu + 3 tur 1 dublu

Miercuri, 4 februarie: 8 tur 2 simplu + 1 tur 1 dublu + 1 sfert dublu

Joi, 5 februarie: 4 sferturi simplu + 3 sferturi dublu

Vineri, 6 februarie: 2 semifinale simplu + 2 semifinale dublu

Sâmbătă, 7 februarie: finala de dublu și finala de simplu