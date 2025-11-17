Monden

Simona Halep dezvăluiri dureroase: Mi-e rușine de mine

Simona Halep dezvăluiri dureroase: Mi-e rușine de mine
Simona Halep a povestit în cadrul unui podcast faptul că modul în care se comportat cu ea însăși nu a fost mereu unul pozitiv. Din contră, aceasta a recunoscut că a fost cel mai mare critic al ei.

Simona Halep, cel mai mare critic al ei

Fosta jucătoare de tenis a explicat faptul că nu a fost cea mai bună prietena a ei. Din contră. ”Nu iau tot ce e bun, mai iau și ce e mai puțin bun. La mine a fost și cel mai greu lucru de progresat, atitudinea.

Cea mai grea parte a fost atitudinea. Să nu mai fiu atât de negativistă pe teren, să nu mai critic atât de mult și atunci când sunt într-un moment greu să fiu eu alături de mine. Adică să nu dau și eu în mine. Că suficient dă adversara sau situația respectivă”, a povestit ea.

A lucrat cu psiholog

De asemenea ea a mai explicat că a avut nevoie să lucreze cu un psiholog. ”Și eu trebuie să mă protejez cumva și aici am progresat foarte mult, dar am și lucrat cu o doamnă psiholog care m-a ajutat.

Eu acum când mă uit la meciurile de acum doi trei ani mi-e rușine uneori. Mi-e rușine de mine că făceam astfel de lucruri. Dar nu le controlam foarte bine și de aceea le făceam. Dar încerc să mă accept și cu momentele de atunci”, a povestit fosta tenismenă.

A renunțat la tenis după acuzațiile de dopaj

Simona Halep s-a lăsat de tenis după acuzațiile de dopaj. Deși a câștigat contestația și s-a putut întoarce în tenisul profesionist, Simona a decis să se retragă după doar un meci.

Acum fosta jucătoare investește în imobiliare și are grijă de averea de 40 de milioane de dolari pe care ar fi câștigat-o din tenis. Cert este din perspectivă financiar, fosta jucătoare nu are de suferit.

