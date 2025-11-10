Cum stau româncele în clasamentul WTA

După ce Simona Halep s-a retras, în urma scandalului de dopaj și a încercării nereușite de revenire, după ce a câștigat procesul contra celor care au suspendat-o, jucătoarele românce de tenis se luptă din greu să rămână în prim-planul tenisului mondial feminin.

În acest moment, Jaqueline Cristian este în continuare jucătoarea din România cel mai bine clasată în ierarhia WTA. Ea ocupă în prezent locul 39 în ierarhia asociației internaționale feminine WTA, loc pe care se afla şi săptămâna trecută.

Jaqueline Cristian are un total de 1324 puncte.

În același timp, jucătoarea Carmen Andreea Herea a urcat 246 de locuri.

Carmen Herea, în vârstă de 19 ani, care a ajuns până în semifinale la turneul WTA 125 de la Austin, a urcat de pe locul 775 pe 529, şi are 92 de puncte în clasamentul WTA.

În top 100 mondial se mai află şi Sorana Cîrstea – pe locul 44, cu 1243 puncte (în menţinere) şi Gabriela Ruse – pe locul 99, cu 757 de puncte (în menţinere).

Din păcate, Irina Begu a coborât 23 de locuri şi se află pe locul 147 în clasamentul WTA, cu 509 puncte.

De asemenea, Anca Todoni a înregistrat o coborâre de patru locuri şi se află acum pe poziția 148 în clasamentul tenisului mondial feminin, cu un total de 496 puncte.

Liderul clasamentului WTA este jucătoarea din Belarus Arina Sabalenka, cu 10870 puncte, iar pe a doua poziției este Iga Swiatek, din Polonia, cu 8.395. Top 3 este completat de Coco Gauff, din Statele Unite ale Americii, cu 6763 puncte.

Pe locul 4 este Amanda Anisimova (SUA), cu 6287 puncte, iar Elena Rîbakina (Kazahstan), câştigătoare a Turneului Campionilor, a urcat de pe 6 pe 5, cu 5850 puncte.

La dublu, Sorana Cîrstea se menţine pe locul 57 (1514 puncte).