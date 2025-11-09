Simona Halep, emoționată la concertul Loredanei: Inima mea a tresărit de bucurie

Simona Halep a fost prezentă, sâmbătă seara, la concertul susținut de Loredana Groza la Sala Palatului. În timpul melodiei Made in Romania, în care artista flutura drapelul național, Loredana a salutat-o pe „unica și inegalabila” Simona Halep, moment care a stârnit ropote de aplauze din partea publicului.

„Un salut de la Loredana și o mare de aplauze. Inima mea a tresărit de bucurie. Mulțumesc Loredana pentru emoția asta frumoasă”, a scris Halep într-un story publicat pe Facebook. Într-un alt story, cele două au fost surprinse îmbrățișându-se în culise, după încheierea concertului intitulat Măiastra. Simona Halep este fană a artistei, cele două petrecând împreună și Revelionul de anul trecut.

În timpul concertului, Loredana Groza a făcut public faptul că tatăl ei este internat în stare gravă la spital. „Este pentru prima dată când cânt pe această scenă fără ca tatăl meu să fie în sală”, a spus artista.

„Îmi este foarte greu să vorbesc despre asta. Le mulțumesc cadrelor medicale pentru grija pe care o au față de el. Se află în stare gravă la spital”, a adăugat Loredana, emoționând publicul.

În luna iulie a acestui an, tatăl Loredanei, Vasile Groza, a împlinit 88 de ani. Cu această ocazie, artista a publicat mai multe fotografii alături de el și un mesaj emoționant, evidențiind legătura lor apropiată:

„La mulți ani, tată! Leul meu suprem a împlinit 88 de ani! Să fii sănătos și să ne bucuri mereu cu cărțile tale minunate! Ai fost alături de mine de când mă știu, și la bine, și la greu! Te iubesc este prea puțin să-ți spun… Dar tu știi că pentru mine ești universul! A ta, Lush”, a scris Loredana pe Instagram.

Vasile Groza s-a născut la Onești și a lucrat în domeniul confecțiilor. Este scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor și a candidat pentru un loc în Consiliul Local Onești.

Loredana Groza a renunțat la verighetă în urmă cu câțiva ani, ceea ce a generat zvonuri despre o posibilă despărțire de Andrei Boncea. În martie 2023, Vasile Groza declara pentru Cancan că relația dintre Loredana și fostul ei soț este una normală: „Nu mă interesează unde stă el, nici pe ea nu o interesează. Relațiile dintre ei sunt normale, nu se pune problema de dușmănie între ei. Lucrurile merg bine, au un copil.”