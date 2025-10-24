Simona Halep și-ar fi pierdut o treime din avere. Nota de plată a venit după retragerea din tenis

Retragerea din activitatea sportivă ar fi avut consecințe financiare importante pentru Simona Halep, care, potrivit presei din Statele Unite, ar fi pierdut aproape 18 milioane de euro în doar opt luni. Publicațiile americane susțin că această sumă reprezintă aproximativ o treime din averea ei totală, potrivit Celebrity Net Worth.

Fostul lider mondial, în vârstă de 34 de ani, avea o avere estimată la aproximativ 48 de milioane de dolari, dintre care 40,2 milioane proveneau exclusiv din premiile obținute la turneele de tenis. Cu aceste câștiguri, Simona Halep se afla pe locul al treilea în clasamentul jucătoarelor cu cele mai mari venituri, după surorile Williams. După anunțul retragerii, americanii notează că ar fi urmat un declin abrupt.

Conform estimărilor realizate de sursa citată, în prezent constănțeanca ar mai deține doar 30 de milioane de dolari. Scandalul de dopaj a avut un impact major asupra situației sale financiare. Suspendarea, chiar dacă redusă ulterior, a dus la pierderea unor contracte importante de sponsorizare, printre care și colaborarea cu brandul elvețian de ceasuri de lux Hublot.

În anul 2017, sportiva a achiziționat cu 2.000.000 de euro un hotel situat în centrul orașului Brașov. Hotelul Drachenhaus, clasificat drept clădire istorică din secolul al XIX-lea, se află la 250 de metri de strada Republicii și de Biserica Neagră.

Imobilul se remarcă prin mobilier recondiționat, iar podeaua și grinzile sunt realizate din lemn de stejar și salcâm. În perioada Crăciunului, între 23 și 26 decembrie 2024, o noapte de cazare a costat 1.581 de lei, iar între 29 decembrie și 1 ianuarie 2025 tariful a fost de 1.431 de lei pe noapte.

Sportiva deține proprietăți și pe litoral. În stațiunea Mamaia, Simona Halep are un hotel de lux – Lotus Studios, un complex de trei stele cu 20 de apartamente, aflat la doar 150 de metri de plajă. În ciuda tarifelor ridicate, unitatea este ocupată constant, iar recenziile clienților sunt pozitive.

Pe lângă diminuarea veniturilor, fosta campioană are cheltuieli ridicate din cauza litigiilor legale în care este implicată, fiind nevoită să achite sume considerabile avocaților. Simona Halep a intentat un proces în Statele Unite, solicitând despăgubiri în valoare de 10 milioane de dolari companiilor care au produs suplimentele contaminate cu roxadustat, pe care le-ar fi consumat fără a ști conținutul acestora. Una dintre firmele vizate în acest demers juridic este Quantum Nutrition Inc.