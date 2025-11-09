Monden

Loredana Groza, în lacrimi pe scena Sălii Palatului: Tatăl meu este în stare gravă la spital

Loredana Groza, în lacrimi pe scena Sălii Palatului: Tatăl meu este în stare gravă la spitalLoredana Groza. Sursa foto: Instagram
Loredana Groza a anunțat, în timpul celui mai recent concert, că tatăl ei este internat în stare gravă la spital. „Este pentru prima dată când cânt pe această scenă fără ca tatăl meu să fie în sală”, a spus aceasta, pe scena Sălii Palatului.

Tatăl Loredanei Groza, internat în spital

Loredana Groza le-a spus fanilor, în timpul celui mai recent concert, că tatăl ei este internat în spital și trece printr-o perioadă dificilă.

„Îmi este foarte greu să vorbesc despre asta. Este pentru prima dată când cânt pe această scenă fără ca tatăl meu să fie în sală. Le mulțumesc cadrelor medicale pentru grija pe care o au față de el. Se află în stare gravă la spital”, a spus vedeta, pe scena Sălii Palatului.

În acest context, în semnat de mulțumire, cântăreața i-a dedicat o melodie.

Mesajul transmis de ziua sa

În vara acestui an, tatăl Loredanei Groza a împlinit 88 de ani. Cu această ocazie, artista a publicat mai multe fotografii alături de el și un mesaj care a evidențiat legătura lor apropiată.

„La mulți ani, tată! Leul meu suprem a împlinit 88 de ani! Să fii sănătos și să ne bucuri mereu cu cărțile tale minunate! Ai fost alături de mine de când mă știu, și la bine, și la greu! Te iubesc este prea puțin să-ți spun… Dar tu știi că pentru mine ești universul! A ta, Lush”, a scris aceasta, acum câteva luni.

Loredana Groza și tatăl său

Loredana Groza și tatăl său. Sursa foto: Instagram/Loredana Groza

Cine este tatăl Loredanei Groza

Loredana Groza s-a născut la Onești. Mama ei a fost învățătoare, iar tatăl, Vasile Groza, a lucrat în domeniul confecțiilor. În urmă cu câțiva ani, acesta a candidat pentru un loc în Consiliul Local Onești. Totodată, este scriitor și membru al Uniunii Scriitorilor.

Loredana a renunțat la verighetă în urmă cu câțiva ani, moment în care au apărut zvonuri privind o posibilă despărțire de Andrei Boncea.

În martie 2023, Vasile Groza, care a debutat cu o carte de povești, declara pentru Cancan că Loredana și fostul ei soț au o relație normală. „Nu mă interesează unde stă el, nici pe ea nu o interesează. Relațiile dintre ei sunt normale, nu se pune problema de dușmănie întrei ei. Lucrurile merg bine, au un copil”, spunea acesta, acum doi ani.

Proiecte speciale