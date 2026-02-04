Răsturnări de situație și decizii neașteptate în noul sezon din „The Lincoln Lawyer”

Sezonul 4 al serialului „The Lincoln Lawyer” aduce o perspectivă nouă asupra aventurilor celui mai curajos avocat al apărării din Los Angeles. Abia acum personajul principal începe să trăiască pe propria piele experiențele clienților săi, înțelegând mai profund provocările cu care aceștia se confruntă, informează Tudum.

Sezonul 4 al „The Lincoln Lawyer” promite să rescrie regulile jocului pentru Mickey Haller (Manuel Garcia-Rulfo). Avocatul, cunoscut pentru abilitatea sa de a pătrunde în mintea clienților și de a-i scoate nevinovați din situații imposibile, se trezește acum într-o poziție neașteptată: cea a celui acuzat.

Primele șase minute ale noului sezon sunt deja disponibile online, oferind spectatorilor un prim contact cu această transformare dramatică, înainte de premiera oficială programată pe 5 februarie.

Totul începe cu finalul sezonului 3. În timp ce conduce Lincoln-ul său Continental pe străzile aglomerate din Los Angeles, Mickey este oprit de poliție. Descoperirea în portbagaj a cadavrului escrocului Sam Scales (Christopher Thornton) marchează începutul unui coșmar personal și profesional ce începe ca o noapte obișnuită de lucru se transformă într-o cursă contracronometru pentru a supraviețui sistemului pe care până acum îl manipula cu pricepere.

Sezonul 4 îl surprinde pe Haller înînchisoare, purtând o salopetă albastră și cu barbă lungă, un Mickey schimbat, forțat să experimenteze din interior realitățile cu care până acum doar îi ajuta pe alții.

Sezonul 4 al The Lincoln Lawyer începe cu Mickey Haller (Manuel Garcia-Rulfo) reflectând asupra naturii justiției într-o metaforă memorabilă. „Fiecare caz de crimă este ca un copac”, spune el în scenele de deschidere. „Un copac înalt și umbros, iar treaba procurorului este să-l hrănească și să-l ude… pentru că, cu cât crește mai mare și mai puternic, cu atât va fi mai ușor să obții o condamnare. Indiferent de situație, cineva trebuie să plătească. Așa că, dacă ești acuzat de crimă, ceea ce ai nevoie este un topor – taie copacul și arde-l până îl transformi în cenușă.”

Această filozofie de viață și de justiție o împărtășește Haller unui coleg deținut care îi cere să-i analizeze dosarul. Dar, ironia situației nu scăpa spectatorilor: sfaturile pe care Mickey le oferă altora se aplică perfect propriei sale situații. Încarcerat și așteptând procesul, Haller este nevoit să experimenteze exact ceea ce până acum doar analiza din postura de avocat: sistemul este impredictibil, iar supraviețuirea cere măsuri dure.

Tensiunea escaladează rapid când Mickey îi spune colegului deținut că șansele de a fi găsit nevinovat sunt mici. Dialogul se transformă într-o scenă intensă, în care violența izbucnește aproape inevitabil, subliniind că în lumea în care Haller s-a trezit prins, reguli, loialități și alianțe se schimbă rapid. Sezonul 4 nu este doar despre crime și procese, este o explorare a luptei pentru supraviețuire și a prețului pe care trebuie să-l plătești când ajungi de partea cealaltă a baricadei.

Sezonul 4 al The Lincoln Lawyer aduce un punct de cotitură sumbru pentru faimosul avocat Mickey Haller (Manuel Garcia-Rulfo). Încercând să facă față realității dure a închisorii, Haller își găsește sprijinul acasă, în fosta sa soție, Maggie (Neve Campbell), care încearcă să o liniștească pe fiica lor, Hayley (Krista Warner). „Tatăl tău cunoaște sistemul ca pe dosul palmei. Se pricepe la asta”, i-a explicat, însă expresia ei lasă să se întrevadă o îngrijorare profundă.

Chiar dacă Mickey va găsi o cale de ieșire din situația sa dificilă, co-showrunner-ul Ted Humphrey avertizează că experiența nu va trece fără urme. „Nu ai cum să treci prin această experiență neschimbat. Să fii acuzat pe nedrept și să trebuiască să lupți pentru viața ta… nu se poate să nu te schimbe”, explică Humphrey.

Așadar, fanii seriei vor putea vedea cum se descurcă Haller și ce provocări îi așteaptă atunci când celebrul avocat revine cu sezonul 4, pe 5 februarie.