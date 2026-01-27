„Dragostea este oarbă”, sezonul 10, confirmat de Netflix

Netflix a confirmat lansarea sezonului 10 al show-ului „Dragostea este oarbă” („Love Is Blind”), continuând saga iubirilor care încep fără contact fizic. Fanii vor urmări din nou cum participanții încearcă să-și găsească jumătatea perfectă doar prin conversații în capsule, înainte de a decide dacă sunt pregătiți să spună „Da” la altar, informează Tudum.

Serialul „Love Is Blind”, cunoscut pentru formatul său unic în care cuplurile se logodesc fără să se fi văzut vreodată, se pregătește să intre în cel de-al zecelea sezon. De această dată, acțiunea se mută în statul Ohio, unde participanți din orașe precum Cincinnati și Columbus își vor începe propriile povești de dragoste.

Rămâne de văzut cine va ajunge la altar, însă fanii pot fi siguri că nu vor lipsi momentele tensionate, pasiunea și, probabil, câteva triunghiuri amoroase.

Pentru cei curioși, primul val de episoade din sezonul 10 va fi disponibil începând cu 11 februarie, urmând ca episoadele să fie difuzate în fiecare miercuri. În timpul show-ului, participanții vor parcurge experimentul care testează dacă iubirea poate fi cu adevărat „oarbă”.

În privința participanților, fanii vor putea descoperi treptat poveștile lor de viață, deciziile importante și aspirațiile înainte de a intra în acest experiment atipic.

Într-o eră dominată de aplicații și swipe-uri rapide, găsirea și menținerea unei iubiri autentice pare tot mai dificilă. Dar ce s-ar întâmpla dacă ar exista un experiment care să simplifice tot procesul întâlnirilor moderne și să pună accentul doar pe conexiunea emoțională?

Acesta este premisa din spatele serialului „Love Is Blind”, care, din 2020, reunește persoane singure în căutarea unei relații care să reziste „până la adânci bătrâneți”.

Conceptul este simplu, dar provocator: participanții se logodesc fără să se fi văzut vreodată, bazându-se exclusiv pe legătura emoțională. De la primele întâlniri prin perechi până la căsătorie și viața reală după experiment, fiecare participant trăiește o călătorie plină de suișuri și coborâșuri pentru a descoperi dacă dragostea poate fi cu adevărat oarbă.

De-a lungul celor nouă sezoane, orașele, participanții și chiar zidul albastru iconic s-au schimbat, dar întrebarea rămâne: supraviețuiește iubirea testului realității? Răspunsul, pentru unii, este afirmativ. Multe cupluri care au spus „Da” în studioul în care nu se vedeau față în față au reușit să păstreze relația și după camere.

În sezonul nouă, relațiile dintre participanți au fost puse la încercare, scoțând la iveală diferențe de așteptări și stiluri de comunicare. Un exemplu notabil este povestea lui Kalybriah și Edmond. Deși au existat legături autentice între ei, cei doi au întâmpinat obstacole emoționale. Edmond a fost surprins când Kalybriah a spus „Nu” în fața altarului, însă, după o perioadă de reflecție, a ajuns să respecte decizia acesteia. „Știu că KB m-a iubit, dar nu m-a putut alege”, a mărturisit el.

După reuniunea din hotel, cei doi au avut o discuție sinceră care le-a adus o oarecare încheiere. „Am vorbit, am clarificat lucrurile și am stat de vorbă”, spune Kalybriah. Ea mărturisește că păstrează o afecțiune pentru Edmond, chiar dacă drumurile lor s-au despărțit. În prezent, amândoi sunt deschiși să înceapă noi relații, concentrându-se în același timp pe propria dezvoltare. Edmond rămâne apropiat de Patrick și Jordan, consolidând legăturile din grup.

De cealaltă parte, dinamica dintre Madison și Joe a fost intensă, dar nu fără dificultăți. Chimia lor a fost evidentă la început, însă tensiunile au crescut odată cu călătoria în Mexic, Joe afișând uneori un comportament dificil. Situația a culminat atunci când el a fugit de la proba smokingului, ceea ce a dus la anularea nunții. După despărțire, Joe a avut o scurtă relație cu Kacie, înainte de a începe o relație serioasă cu actuala lui parteneră, Averee.

Experiența l-a învățat pe Joe să fie mai deschis și mai sincer în relațiile sale. „Am încercat să maschez sentimentele mele și să nu le exprim. Acum știu că nu trebuie să te convingi de ceva ce nu simți în inimă”, spune el. Madison, deși încă singură, se declară recunoscătoare pentru oportunitatea de a vorbi public despre retinita pigmentară și a găsit o comunitate care îi oferă sprijin și înțelegere.

Sezonul evidențiază astfel nu doar dragostea și atracția, ci și procesul de autocunoaștere, acceptare și construirea de relații sănătoase, motive în plus să urmăriți și sezonul 10 pe platforma de streaming.