Noi lansări de rachete din Coreea de Nord, înainte de întâlnirea Donald Trump - Xi Jinping

Coreea de Nord a lansat duminică mai multe rachete balistice cu rază scurtă de acțiune spre mare, au declarat vecinii săi din Coreea de Sud, la câteva zile după ce organismul de supraveghere nucleară al ONU a avertizat că Phenianul face progrese „foarte serioase” în eforturile de a construi arme nucleare, potrivit News Nation.

Rachetele lansate din zona Sinpo a Coreei de Nord au zburat aproximativ 140 de kilometri fiecare în direcția apelor estice ale țării, a declarat Statul Major Interarme al Coreei de Sud. Acesta a spus că armata din Coreea de Sud este pregătită să respingă orice provocări din partea Coreei de Nord și face schimb de informații îndeaproape cu SUA și Japonia.

Într-o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate Națională, înalți oficiali sud-coreeni și-au exprimat îngrijorarea cu privire la testele repetate cu rachete balistice ale Coreei de Nord și au îndemnat-o să le oprească imediat. Lansările de duminică au avut loc cu câteva ore înainte ca președintele sud-coreean Lee Jae Myung să părăsească țara pentru a vizita India și Vietnam.

Armata americană și japoneză a declarat, de asemenea, că a detectat lansările. Comandamentul Indo-Pacific al SUA a declarat că rămâne angajat în apărarea patriei americane și a aliaților săi din regiune. Ministerul Apărării din Japonia a declarat că Tokyo a protestat vehement față de Phenian, spunând că lansările amenință pacea regională și internațională și încălcă rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU care interzic orice activitate balistică a Coreei de Nord.

Sinpo, locul de lansare, este un oraș de coastă estic din Coreea de Nord, unde are un șantier naval important utilizat pentru construirea de submarine.

Armata sud-coreeană analizează dacă ultimele lansări au fost efectuate de pe un submarin, de pe un lansator terestru sau de pe ambele platforme, potrivit presei sud-coreene. Întrebat despre locul în care au fost lansate rachetele, ministrul adjunct al Apărării din Japonia, Masahisa Miyazaki, a declarat reporterilor că Japonia analizează detaliile lansării în coordonare cu SUA și Coreea de Sud.

Dacă lansările ar implica un submarin, ar marca primul test de rachetă balistică lansat de un submarin de către Coreea de Nord în ultimii patru ani.

Obținerea unei capacități mai mari de a lansa rachete de sub apă de către Coreea de Nord ar fi o evoluție îngrijorătoare, deoarece este dificil pentru rivalii săi să detecteze astfel de lansări în avans. Anul trecut, Coreea de Nord a dezvăluit pentru prima dată un submarin cu propulsie nucleară aflat în construcție.

Lansările de duminică au fost cele mai recente din seria de teste cu arme efectuate de Coreea de Nord în acest an.

Săptămâna trecută, Coreea de Nord a declarat că liderul Kim Jong Un a supravegheat testele cu rachete de pe distrugătorul țării. În săptămâna precedentă, Coreea de Nord a declarat că a avut trei zile de activități de testare pentru a examina rachete balistice înarmate cu focoase cu bombe cu fragmentație și alte sisteme de arme noi. Luna trecută, a declarat că a testat un motor modernizat cu combustibil solid pentru rachete capabile să ajungă pe continentul american.

Kim s-a concentrat pe extinderea arsenalului său nuclear și de rachete de când negocierile sa nucleare cu președintele american Donald Trump au eșuat în 2019. Trump și-a exprimat în repetate rânduri dorința de a restabili diplomația cu Kim, iar liderul nord-coreean a lăsat recent deschisă ușa dialogului cu Trump, dar a îndemnat Washingtonul să renunțe la cererile de dezarmare nucleară a Nordului ca o condiție prealabilă pentru discuții.

Trump urmează să călătorească la Beijing pentru un summit reprogramat cu Xi Jinping în mai. Unii observatori au considerat că activitățile recente de testare ale Coreei de Nord au fost probabil menite să îi crească influența în viitoarele relații cu SUA, deoarece întâlnirea Trump-Xi ar putea oferi o deschidere diplomatică cu Phenianul.

Miercuri, directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, Rafael Grossi, a declarat că agenția sa a confirmat „o creștere rapidă” a activităților la instalațiile nucleare din Coreea de Nord. Grossi a declarat reporterilor din Seul că activitățile din Coreea de Nord indică „o creștere foarte serioasă” a capacităților sale de producție a armelor nucleare.

Comentariile sale au confirmat opinia multor observatori externi, conform căreia Coreea de Nord a luat măsuri pentru a-și extinde principalul complex nuclear de la Yongbyon și pentru a construi situri suplimentare de îmbogățire a uraniului în ultimii ani. În septembrie anul trecut, ministrul Unificării din Coreea de Sud, Chung Dong-young, a declarat că în Coreea de Nord operează patru instalații de îmbogățire a uraniului și că acestea funcționează zilnic.