Coreea de Nord testează noi sisteme de armament timp de trei zile consecutive

Coreea de Nord a desfășurat o serie de teste militare pe parcursul a trei zile consecutive, în această săptămână, potrivit presei de stat, într-un context regional marcat de tensiuni persistente.

Lansările au inclus rachete balistice, sisteme anti-aeriene și alte tehnologii militare avansate, fiind prezentate drept parte a unui program continuu de modernizare a arsenalului.

Testele au avut loc luni, marți și miercuri și au vizat „dezvoltarea și modernizarea constantă a sistemelor de armament”.

Printre echipamentele testate s-au numărat rachete balistice tactice sol-sol, sisteme mobile anti-aeriene cu rază scurtă și alte tehnologii descrise drept „active strategice speciale”.

Autoritățile de la Phenian au precizat că exercițiile au inclus și testarea unui sistem de armament electromagnetic, precum și a unor dispozitive pe bază de fibră de carbon.

Acestea sunt considerate, instrumente moderne de război capabile să afecteze infrastructura și echipamentele electronice ale adversarilor.

De asemenea, în cadrul testelor au fost utilizate „materiale cu cost redus” pentru a evalua performanța motoarelor în condiții de solicitare maximă, indicând interesul pentru producția la scară largă.

Un element central al testelor a fost racheta balistică tactică Hwasongpho-11 Ka, echipată cu focoase de tip cluster.

„Exercițiile au confirmat că racheta balistică tactică sol-sol Hwasongpho-11 Ka, echipată cu un focos cu muniții dispersate, poate reduce la cenușă orice țintă pe o suprafață de 6,5–7 hectare”.

Munițiile de tip cluster sunt cunoscute pentru capacitatea lor de a dispersa un număr mare de submuniții pe suprafețe extinse, ceea ce le face controversate din cauza riscurilor pe termen lung pentru populația civilă.

Conform datelor furnizate de armata sud-coreeană, unele dintre rachetele lansate au parcurs distanțe cuprinse între aproximativ 240 și 700 de kilometri înainte de a cădea în mare.

Lansările au fost detectate și monitorizate de Coreea de Sud, cu sprijinul Statelor Unite și Japoniei. Oficialii sud-coreeni nu au confirmat toate detaliile tehnice prezentate de Phenian, dar au confirmat desfășurarea mai multor lansări într-un interval scurt de timp.

Analiștii consideră că aceste teste reprezintă un semnal politic și militar, în special în contextul relațiilor tensionate dintre cele două state coreene. Potrivit unor evaluări, acestea marchează o nouă respingere a încercărilor Seulului de a relua dialogul cu Phenianul.

În același timp, autoritățile nord-coreene au reluat retorica potrivit căreia Coreea de Sud este „statul inamic cel mai ostil”, consolidând poziția adoptată anterior de liderul Kim Jong Un.

Specialiștii în securitate apreciază că testele recente indică o orientare către războiul modern, inclusiv utilizarea tehnologiilor electronice și a armamentului cu costuri reduse, dar eficiență ridicată.

În acest context, dezvoltarea armelor electromagnetice și a munițiilor cu fibră de carbon sugerează o strategie axată pe afectarea infrastructurii și a sistemelor tehnologice ale adversarilor, mai degrabă decât pe confruntări convenționale directe.

Testele din această săptămână reprezintă a patra și a cincea rundă cunoscută de lansări de rachete balistice efectuate de Coreea de Nord în acest an, potrivit analizelor internaționale.