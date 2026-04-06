Kim Jong Un vrea ca SUA să recunoască statutul nuclear al Coreei de Nord

Liderul din Coreea de Nord, Kim Jong Un, a transmis un mesaj ferm privind viitorul programului nuclear al țării sale, declarând că Phenianul intenționează să își extindă arsenalul și capacitățile operaționale, potrivit BBC.

Declarațiile au fost făcute în cadrul congresului Partidului Muncitorilor, desfășurat la Phenian, și sunt interpretate de analiști ca o combinație între presiune strategică și deschidere limitată către dialog cu Statele Unite.

Mesajul vine într-un context regional tensionat și marchează o nouă etapă în poziționarea Coreei de Nord față de Washington și Seul.

Kim Jong Un a afirmat că relațiile cu Statele Unite depind exclusiv de atitudinea Washingtonului. Liderul nord-coreean a sugerat că o coexistență este posibilă, dar doar în condițiile recunoașterii statutului nuclear al țării sale.

„Dacă Statele Unite respectă poziția noastră actuală [nucleară] și renunță la politica ostilă, nu există niciun motiv pentru care să nu ne putem înțelege bine”, a declarat acesta, conform agenției Reuters.

Totodată, Kim a subliniat că Phenianul este pregătit pentru orice scenariu: „Dacă va fi coexistență pașnică sau confruntare permanentă, suntem pregătiți pentru ambele, iar alegerea nu ne aparține”.

Această poziționare este interpretată de analiști ca o încercare de a relua eventual dialogul cu fostul președinte american Donald Trump, în contextul unor semnale recente privind posibile negocieri viitoare.

În discursul său, liderul nord-coreean a insistat asupra necesității consolidării arsenalului nuclear. „Vom concentra eforturile pe proiecte pentru creșterea numărului de arme nucleare și extinderea mijloacelor de operare nucleară”, a declarat Kim .

Datele furnizate de Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) indică faptul că Coreea de Nord ar deține aproximativ 50 de focoase nucleare, având capacitatea de a produce încă aproximativ 40 .

În paralel, Phenianul dezvoltă noi tehnologii militare, inclusiv rachete balistice intercontinentale, sisteme de atac bazate pe inteligență artificială și drone, potrivit aceleiași surse.

Reuters notează că regimul consideră armele nucleare drept esențiale pentru securitatea națională și pentru descurajarea unor intervenții externe .

În contrast cu deschiderea limitată față de Washington, Kim Jong Un a adoptat un ton mult mai dur față de Coreea de Sud. Liderul de la Phenian a calificat Seulul drept „cea mai ostilă entitate” și a anunțat că va fi exclus definitiv din categoria „compatrioților”.

Această poziție marchează o schimbare semnificativă de politică, îndepărtându-se de ideea reunificării și redefinind relațiile intercoreene ca fiind unele între state ostile .

Kim a declarat că, „atât timp cât Coreea de Sud nu poate scăpa de condițiile geopolitice ale vecinătății cu noi, singura cale de a trăi în siguranță este să renunțe la tot ce ține de noi și să ne lase în pace”.

Programul nuclear al Coreei de Nord continuă să se dezvolte în pofida sancțiunilor internaționale. Potrivit analizelor internaționale, Phenianul consideră arsenalul nuclear drept principalul garant al supraviețuirii regimului .

Liderul nord-coreean a reafirmat recent intenția de a consolida „ireversibil” statutul de putere nucleară, menținând în același timp posibilitatea unei coexistențe pașnice, în funcție de deciziile Washingtonului .

Absența referirilor la denuclearizare în unele documente strategice americane recente a alimentat speculațiile privind o posibilă schimbare de abordare în relația cu Phenianul.

Declarațiile recente ale lui Kim sugerează o intenție de a negocia direct cu Statele Unite, fără implicarea Coreei de Sud.