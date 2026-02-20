Kim Jong Un se laudă cu 50 de noi lansatoare de rachete

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a fost prezent la ceremonia desfășurată la Phenian, prilejuită de prezentarea a 50 de lansatoare multiple de rachete noi, de calibru 600 mm, la cel de-al Nouălea Congres al Partidului Muncitorilor aflat la guvernare. Evenimentul a inclus și un moment spectaculos, Kim Jong Un s-a urcat la volanul unui lansator de rachete cu capacitate nucleară, informează Metro.

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a fost citat de presa de stat lăudând noile sisteme ca fiind „remarcabile”, despre care se spune că integrează inteligență artificială și tehnologii de ghidare sofisticate, pregătite pentru „operațiuni speciale”, considerate o amenințare nucleară subtilă.

Kim a anunțat că viitorul congres al partidului va dezvălui planuri de extindere a arsenalului nuclear, precizând că armata dispune deja de sisteme capabile să vizeze Statele Unite și aliații săi din Asia. În paralel, sora sa, Kim Yo Jong, recunoscută ca a doua cea mai influentă figură din stat, a vorbit despre consolidarea măsurilor de securitate la granițe împotriva „inamicului” sud-coreean.

Diplomația dintre Coreea de Nord și Coreea de Sud este blocată aproape complet din 2019, de când negocierile nucleare purtate de Kim cu președintele Donald Trump s-au întrerupt în urma sancțiunilor americane. Dar relațiile bilaterale s-au deteriorat și mai mult în ultimii ani, după ce Kim a abandonat obiectivul tradițional al reunificării pașnice și a definit Peninsula Coreeană drept un „sistem cu două state” ostil.

Fotografiile de la ceremonie surprind o linie impresionantă de camioane lansatoare, aliniate în apropierea Casei de Cultură din 25 aprilie, loc simbolic pentru precedentele congrese ale partidului din 2016 și 2021.

Conform presei de stat, lansatoarele multiple de rachete cu calibru de 600 mm au fost produse în doar două luni. Imaginile îl arată pe Kim privind cu admirație echipamentele, înconjurat de oficiali care îl aplaudă și flutură steaguri.

Liderul nord-coreean a vorbit despre progresul mai multor proiecte înainte de deschiderea celui de-al Nouălea Congres al partidului, programat pentru această lună. Această adunare majoră este destinată evaluării performanțelor anterioare, stabilirii de noi obiective și, eventual, modificării conducerii partidului.

„Cel de-al Nouălea Congres va anunța următoarea etapă a inițiativei și obiectivului nostru de apărare autosuficientă”, a declarat Kim în discursul de lansare a rachetelor, potrivit agențieiKCNA.

Armata sud-coreeană intenționează să accelereze modernizarea continuă a capacităților sale militare, pentru a face față eficient oricăror amenințări externe. „Proiectul de reînnoire constantă a forțelor noastre va permite neutralizarea rapidă a provocărilor din partea altor state”, a declarat un oficial militar de la Statul Major Interarme.

În același timp, Seulul monitorizează îndeaproape activitățile de dezvoltare a armamentului din Coreea de Nord, potrivit purtătorului de cuvânt al Statului Major.

Ministerul Apărării sud-coreean a anunțat, de asemenea, că examinează posibilitatea reluării parțiale și unilaterale a unui acord militar din 2018 cu Phenianul. Aceasta ar include suspendarea unor activități militare de-a lungul frontierei și menținerea unei zone de interdicție aeriană, decizie ce va fi discutată în cooperare cu Statele Unite.