Coreea de Nord anunță obiective economice noi la Congresul Partidului

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a declarat că Republica Populară Democrată Coreeană a depășit stagnarea și a atins obiective economice majore în ultimii cinci ani, potrivit Reuters.

Afirmațiile au fost făcute în discursul de deschidere al celui de-al Nouălea Congres al Partidului Muncitorilor, eveniment politic central în arhitectura de conducere a statului.

Congresul, organizat o dată la cinci ani, reprezintă cel mai important forum politic al țării și poate aduce modificări în structura de conducere sub liderul suprem, Kim Jong Un. Reuniunea a început joi și reunește aproximativ 5.000 de membri ai Partidului Muncitorilor.

În discursul inaugural, liderul de la Phenian a descris ultimul ciclu politic drept „o perioadă demnă de mândrie”.

El a invocat realizări „în politică, economie, apărare, cultură și diplomație”, subliniind totodată consolidarea principiului autosuficienței. „Totul s-a schimbat fundamental în ultimii cinci ani”, a afirmat acesta.

Discursul s-a concentrat în mare parte pe dezvoltarea economică și pe rolul partidului în coordonarea politicilor interne. Kim a declarat că statul se confruntă cu „sarcini istorice grele și urgente de impulsionare a construcției economice și a nivelului de trai al populației”.

Anterior, liderul nord-coreean a marcat finalizarea a 10.000 de noi locuințe în Phenian, obiectiv inclus într-un plan mai amplu de construire a 50.000 de case stabilit la Congresul precedent.

Totuși, Kim a precizat că este necesară „revizuirea neajunsurilor” în procesul de dezvoltare, fără a oferi detalii suplimentare.

Economia nord-coreeană a înregistrat o contracție semnificativă în 2020, pe fondul sancțiunilor ONU, al restricțiilor pandemice și al condițiilor meteorologice nefavorabile, potrivit estimărilor Bank of Korea.

Datele recente indică semne de revenire, inclusiv o creștere economică estimată la 3,7% în 2024, susținută de extinderea relațiilor economice cu Rusia.

Analiștii urmăresc dacă liderul nord-coreean va primi titlul formal de „președinte” și dacă fiica sa adolescentă, Ju Ae, va apărea public sau va primi un rol oficial. În spațiul public au circulat evaluări potrivit cărora Kim ar pregăti-o pentru o eventuală succesiune.

Coreea de Nord este așteptată să își prezinte capabilitățile militare în cadrul unei parade, în paralel cu reuniunea politică. Imagini satelitare publicate de NK News au arătat mii de participanți formațiuni în centrul Phenianului, sugerând pregătiri pentru un astfel de eveniment.

Durata congresului nu a fost anunțată. Reuniunile anterioare au variat între patru și opt zile. Observatorii internaționali notează că discursul de deschidere nu a inclus referiri la relațiile cu Statele Unite sau Coreea de Sud și nici la programul nuclear.