Exclusiv. Ștefan Popescu explică schimbarea de stil la Phenian și a lui Kim Jong-un, de la rachete la imaginea de tată

Aparițiile tot mai frecvente ale liderului nord-coreean Kim Jong-un alături de fiica sa au alimentat, în ultimele luni, speculațiile referitoare la o eventuală pregătire a succesiunii.

Într-un regim opac, în care informația este controlată strict, orice gest public capătă valoare de semnal. Însă, potrivit analistului de politică externă Ștefan Popescu, interpretarea trebuie făcută cu prudență.

„Știu că liderul nord-coreean este născut are 42 de ani și, prin urmare, problema succesiunii este într-un orizont de timp foarte sau prea îndepărtat pentru a fi discutat”, a declarat Ștefan Popescu în cadrul unui interviu pentru Evenimentul Zilei.

În logica regimurilor autoritare personalizate, vârsta liderului este un factor esențial. La 42 de ani, Kim Jong-un se află, teoretic, la începutul unui potențial mandat foarte lung. „Deci e posibil să mai conducă țara pe puțin 30-40 de ani”, subliniază Popescu.

Coreea de Nord este, formal, o republică populară. În realitate, funcționează ca un regim dinastic. Puterea a fost transmisă de la Kim Il-sung la Kim Jong-il și apoi la Kim Jong-un. Ceea ce a consolidat o linie succesorală masculină.

„Ne aflăm într-un regim dinastic. Suntem la a treia generație în linie masculină. S-a întâmplat ca Kim Jong-un să aibă o fiică”, explică analistul.

În acest context, asocierea fiicei sale la evenimente oficiale este „de remarcat” și „fără îndoială are legătură și cu succesiunea”, conform analistului de politică externă. Totuși, Ștefan Popescu nu consideră că aceasta este miza principală în acest moment.

„Cred că asocierea ei trebuie înscrisă în eforturile de comunicare pe care, în mod foarte vizibil, le face Kim Jong-un, atât în direcția externă, dar și în optică internă”, a precizat el.

În ultimii doi ani, imaginile difuzate de presa de stat nord-coreeană au arătat un lider diferit față de perioada de început a mandatului său. Dacă anterior accentul cădea aproape exclusiv pe demonstrații de forță, teste balistice, parade militare, exerciții, recent discursul vizual a fost completat de imagini cu un Kim Jong-un preocupat de bunăstarea populației.

„Observăm o punere în prim plan a interesului liderului suprem pentru condițiile oamenilor”, spune Ștefan Popescu.

Exemplele oferite de el sunt numeroase. Analistul vorbește despre „inaugurarea de cartiere rezidențiale, inaugurarea unui cartier de locuințe special pentru familiile celor care au căzut pe frontul din Kursk, inaugurarea unei baze de tratament pentru oamenii muncii”.

Un alt element puternic simbolic este „îmbrățișarea soldaților care au luptat în Ucraina alături de trupele Federației Ruse”. Aceste imagini transmit simultan două mesaje, pe plan extern, confirmă apropierea de Moscova, pe plan intern, consolidează imaginea unui lider empatic, care își susține armata și își onorează veteranii.

„Observăm această schimbare de stil, dorința de a arăta un lider care este apropiat de popor. Îmbrățișările soldaților atunci când sunt întâmpinați, toate acestea arată o schimbare a strategiei de comunicare”, punctează analistul.

În această nouă arhitectură de imagine trebuie plasată și prezența fiicei sale. Într-un sistem profund patriarhal și militarizat, apariția unei potențiale succesoare femei reprezintă, în sine, un element de noutate. Dar, potrivit lui Ștefan Popescu, accentul trebuie pus mai degrabă pe dimensiunea simbolică decât pe una instituțională imediată.

„Cred că asistăm la un efort al regimului care dorește să schimbe, să adauge mici nuanțe în culorile sale, să accentueze anumite nuanțe și să dea impresia de schimbare, de modernizare”, a mai precizat analistul.

Prezența fiicei poate sugera continuitate, stabilitate și viitor, elemente esențiale pentru un regim care își bazează legitimitatea pe permanența dinastiei. În același timp, poate transmite și o imagine mai „umanizată” a liderului, surprins nu doar în postura de comandant suprem, ci și în cea de tată.

Comunicare internă și externă

Strategia de imagine are două direcții clare. Pe plan intern, ea consolidează ideea unei dinastii stabile, preocupate de bunăstarea populației și de sacrificiul armatei. Pe plan extern, oferă un semnal de aparentă normalizare, într-un moment în care Phenianul încearcă să își gestioneze relațiile cu Moscova și Beijing, dar și presiunile internaționale legate de programul său nuclear.

„Vorbim de o strategie de comunicare”, spune ferm Ștefan Popescu, „într-un regim în care fiecare apariție publică este atent regizată, nimic nu este întâmplător”, a subliniat el.

Imaginile cu Kim Jong-un și fiica sa nu sunt simple instantanee familiale, ci piese într-un puzzle mai amplu de consolidare a puterii.