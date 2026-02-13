Fiica lui Kim Jong Un, piesa centrală a planurilor de succesiune de la Phenian

Serviciul de informații din Coreea de Sud consideră că fiica lui Kim Jong Un este aproape de a fi desemnată succesoare, în timp ce Phenianul își intensifică tensiunile legate de drone.

Serviciul Național de Informații (NIS) din Coreea de Sud a transmis parlamentarilor că apreciază că fiica adolescentă a liderului nord-coreean Kim Jong Un este foarte aproape de a fi desemnată oficial drept viitorul lider al Republicii Populare Democrate Coreene și că acest proces este interconectat cu consolidarea puterii politice în cadrul regimului de la Phenian.

Evaluarea survine înaintea celui mai important congres al Partidului Muncitorilor din Coreea de Nord, programat la sfârșitul acestei luni, unde Kim este așteptat să prezinte obiectivele majore pentru următorii ani și să-și consolideze controlul asupra aparatului de stat.

În același timp, declarațiile recente ale Kim Yo Jong, sora lui Kim Jong Un și una dintre cele mai influente figuri din Phenian, referitoare la presupuse zboruri de drone sud-coreene, au atras atenția comunității internaționale și riscă să amplifice tensiunile deja prezente în peninsulă.

În cadrul unei ședințe cu ușile închise, oficialii NIS au transmis că monitorizează dacă Kim Ju Ae, estimată a avea în jur de 13 ani, va apărea alături de tatăl său în fața mii de delegați la congresul Partidului Muncitorilor, indicând astfel o intenție de consolidare a poziției sale ca succesoare. Parlamentarul sud-coreean Lee Seong Kweun a explicat:

„În trecut, (NIS) o descria pe Kim Ju Ae ca fiind în plină ‘pregătire pentru succesiune’. Astăzi, au folosit termenul ‘etapa de succesor desemnat’, o schimbare destul de semnificativă.”

Această schimbare de limbaj indică faptul că în evaluarea serviciilor de informații de la Seul Kim Ju Ae nu mai este doar un copil prezentat în scop propagandistic, ci un candidat real pentru funcția supremă de conducere în viitorul statului nord-coreean.

Kim Ju Ae a fost văzută pentru prima dată în public la un test cu rachetă balistică în noiembrie 2022. De atunci, ea a apărut tot mai des la evenimente publice desfășurate de regim, inclusiv parade militare, teste de armament și inaugurări de facilități.

În septembrie 2025, ea l-a însoțit pe Kim Jong Un la Beijing, marcând prima sa apariție internațională cunoscută, unde a participat la un eveniment diplomatic de rang înalt alături de președintele chinez Xi Jinping.

Conform unei analize publicate de Institutul Sejong, Kim Ju Ae nu a apărut public pentru o perioadă de aproximativ două luni după revenirea din China, ceea ce sugerează un echilibru atent între expunerea propagandistică și controlul absolut al imaginii oficiale.

Cu toate acestea, în noiembrie 2025, presa de stat nord-coreeană a raportat prezența ei la ceremoniile de aniversare a forțelor aeriene ale armatei nord-coreene.

Experți independenți au menționat că, deși foarte puține lucruri sunt cunoscute despre viața sa privată, aparițiile constante în mass-media de stat transmit un mesaj clar că regimul încearcă să normalizeze imaginea sa în ochii publicului nord-coreean, dar și internațional.

Potrivit oficialilor NIS, Kim Ju Ae ar putea primi, chiar și fără o declarație formală, un rol simbolic deosebit de important în cadrul congresului Partidului Muncitorilor. De exemplu, atribuirea titlului de „prim secretar” al Comitetului Central sau alt rang de rang înalt ar putea transmite un semnal public clar despre linia de succesiune.

Totuși, regulile partidului impun ca membrii să aibă o vârstă minimă de 18 ani pentru a ocupa funcții oficiale de conducere, ceea ce ar putea complica o desemnare formală imediată la acest nivel.

Analiști externi consideră că astfel de schimbări ar putea fi direcționate și prin simboluri propagandistice – de exemplu prin autoaprecierea modului în care „moștenirea revoluției” este integrată în retorica oficială, punând accentul pe continuitate și stabilitate.

În plus, unele rapoarte externe sugerează că, pe lângă rolurile propagandistice, Kim Ju Ae ar fi deja consultată cu privire la anumite decizii de politică internă – un pas neobișnuit într-un sistem atât de strict controlat, unde deciziile majore erau până acum prerogative exclusive ale liderului suprem.

De la fondarea statului în 1948, puterea în Coreea de Nord a fost transmisă exclusiv în familia Kim. Fondatorul statului, Kim Il Sung, a fost succedat de fiul său Kim Jong Il, iar acesta din urmă de Kim Jong Un.

Această continuitate dinastică este susținută de constituția de facto a regimului și de principiile partidului comunist nord-coreean, iar actualul climat politic ridică posibilitatea extinderii acestei tradiții către o a patra generație.

Majoritatea analiștilor consideră că succesiunea dinastică nu se bazează strict pe reguli oficiale și că numele succesorului depinde în mod fundamental de decizia liderului suprem. În această lumină, genderul – deși poate părea un impediment într-o societate puternic patriarhală – nu este neapărat un blocaj formal; ar influența însă profund percepția internă și internațională.

În paralel cu evoluțiile privind linia de succesiune, relațiile intercoreene continuă să fie marcate de tensiuni reciproce generate de incidentele cu drone.

Kim Yo Jong, sora liderului nord-coreean, a comentat recent situația zborurilor de drone și a reacțiilor oficiale sud-coreene.

Ea a considerat „sensibil” faptul că ministrul sud-coreean al Unificării și-a exprimat „regretul profund” în legătură cu presupusele incursiuni ale unor drone civile în spațiul aerian al Coreei de Nord, dar a atras atenția că această reacție este „insuficientă într-un răspuns guvernamental”.

Declarația completă a lui Kim Yo Jong:

„Transmit un avertisment anticipat că reapariția unei astfel de provocări, care încalcă suveranitatea inalienabilă a Republicii Populare Democrate Coreene, va provoca cu siguranță un răspuns teribil.” „Diverse planuri de contraatac sunt pe masă, iar unul dintre ele va fi ales fără îndoială și va depăși proporționalitatea.”

Această declarație vine pe fondul unei serii de acuzații din partea Phenianului, care a susținut că drone sud-coreene ar fi intrat în spațiul său aerian la începutul lunii ianuarie, fiind doborâte lângă orașul Kaesong, nu foarte departe de granița intercoreeană.

Autoritățile de la Seul au negat implicarea guvernamentală, sugerând că aceste drone ar fi fost operate de civili. În contextul anchetei, trei soldați și un ofițer de informații sunt cercetați pentru presupusa lor implicare.

Președintele sud-coreean Lee Jae Myung a calificat astfel de zboruri drept „echivalentul declanșării unui război” și a solicitat îmbunătățirea sistemelor de detecție și control pentru a preveni incidentele.

Separat de acuzațiile legate de zborurile neautorizate, Coreea de Nord își dezvoltă propriile capabilități de drone. În 2025, regimul a testat drone tactice de atac, potrivit unor analiști, sugerând integrarea tehnologiei de supraveghere și armament fără pilot în arsenalul militar.

Aceste drone sunt descrise ca având capacități de recunoaștere și potențial de extindere în funcții de atac, fiind bazate parțial pe echipamente electronice domestice combinate cu componente inspirate din tehnologia străină.

Un model nord-coreean cunoscut sub numele de Saebyeol-4, de exemplu, este considerat un UAV de supraveghere de mare anvergură comparabil ca design cu dronele americane precum RQ-4 Global Hawk, deși tehnologia sa reală rămâne considerată a fi la stadii incipiente.

Evoluțiile din Coreea de Nord au loc într-un context geopolitic mai larg marcat de tensiuni între statele din regiune și de rivalitatea globală.

Desemnarea potențială a lui Kim Ju Ae ca succesor ar marca o continuare a dinastiei Kim, dar și o adaptare a imaginii regimului la secolul XXI.

În același timp, tensiunile legate de drone, de militarizarea peninsulei și de lipsa dialogului formal între cele două Corei rămân puncte critice care ar putea influența orice evoluție politică.

De la summitul inter-coreean din 2018 și până în prezent, nu au existat discuții publice între liderii de la Seul și Phenian, iar situația rămâne tensionată, fără progrese tangibile în dialogul diplomatic oficial.