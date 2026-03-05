Kim Jong Un testează personal noul distrugător, după incidentul naval recent

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a supervizat testarea unor rachete de croazieră strategice lansate de pe un nou distrugător naval de 5.000 de tone, înainte ca nava să fie oficial introdusă în serviciu, potrivit informațiilor publicate de presa de stat din Coreea de Nord, potrivit Reuters.

Testul a avut loc în timpul unei vizite a liderului la șantierul naval din Nampo, unde a inspectat noua navă militară și a evaluat capacitățile acesteia.

Conform agenției oficiale nord-coreene Korean Central News Agency (KCNA), distrugătorul, denumit Choe Hyon, este prima navă dintr-o nouă clasă de nave de război aflate în construcție, parte a programului de modernizare a forțelor navale ale țării.

În timpul vizitei desfășurate pe parcursul a două zile, liderul nord-coreean a asistat la lansarea unor rachete de tip mare-suprafață de pe distrugătorul Choe Hyon. Testul a fost prezentat de autoritățile de la Phenian drept o etapă importantă pentru evaluarea capacităților noii nave.

Potrivit KCNA, Kim Jong Un a declarat că testul rachetelor reprezintă un element esențial pentru evaluarea performanței militare a distrugătorului, pe care l-a descris drept un simbol al apărării maritime.

„Toate aceste succese constituie o schimbare radicală în apărarea suveranității noastre maritime, ceva ce nu am reușit să realizăm timp de jumătate de secol”, a afirmat Kim Jong Un, citat de agenția de presă.

De asemenea, liderul nord-coreean a subliniat că dezvoltarea capabilităților navale ale țării continuă, inclusiv în ceea ce privește integrarea armamentului nuclear în dotarea marinei.

„Forțele Marinei noastre pentru atacuri de sub și de deasupra apei vor crește rapid. Înarmarea Marinei cu arme nucleare face progrese satisfăcătoare”, a declarat Kim.

Agenția sud-coreeană Yonhap News Agency a remarcat că, în discursul oficial nord-coreean, termenul „strategic” este utilizat frecvent pentru a sugera că armele ar putea avea capacități nucleare.

Distrugătorul Choe Hyon este prima navă dintr-o serie nouă de distrugătoare de aproximativ 5.000 de tone, denumite „clasa Choe Hyon”, care sunt în prezent în construcție în Coreea de Nord. Programul face parte din eforturile autorităților de la Phenian de a moderniza forțele navale și de a extinde capacitățile militare ale țării.

Vizita lui Kim Jong Un la șantierul naval din Nampo a inclus și inspecția altor lucrări legate de construcția noilor nave de război. Liderul nord-coreean a cerut producerea unor nave de război din aceeași clasă sau cu performanțe superioare.

Programul naval nord-coreean a întâmpinat însă și dificultăți în ultimii ani. În mai 2025, un alt distrugător din aceeași clasă s-a răsturnat în timpul unei ceremonii de lansare la apă la șantierul naval din Chongjin.

Agenția KCNA a raportat atunci că un mecanism de lansare defect a făcut ca partea din spate a navei de 5.000 de tone să alunece prematur în apă. Accidentul a provocat avarii structurale, iar prova a rămas blocată pe rampă.

Într-o reacție rară pentru autoritățile nord-coreene, Kim Jong Un a calificat incidentul drept „un act criminal”, afirmând că acesta a fost provocat de „neglijență absolută” și „iresponsabilitate” din partea mai multor instituții implicate în proiect.

Testele de rachete au loc la scurt timp după un congres al partidului de guvernământ, organizat la finalul lunii februarie. În cadrul reuniunii, liderul nord-coreean a vorbit despre necesitatea îmbunătățirii condițiilor economice și a nivelului de trai.

„Suntem confruntați cu sarcini istorice grele și urgente de stimulare a construcției economice și de îmbunătățire a nivelului de trai al populației”, a declarat Kim Jong Un.

El a adăugat că aceste obiective necesită eforturi constante: „Acest lucru ne obligă să ducem o luptă mai activă și mai persistentă, fără a permite nici măcar un moment de stagnare”.

De la preluarea puterii în 2011, Kim Jong Un a menținut dezvoltarea militară drept o prioritate majoră, în paralel cu inițiativele de consolidare economică. Autoritățile nord-coreene susțin că întărirea capacităților militare este necesară pentru a face față presiunilor venite din partea Statelor Unite și a Coreei de Sud.