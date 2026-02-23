Kim Jong Un, reales secretar general al Partidului Muncitorilor din Coreea de Nord

Partidul Muncitorilor din Coreea de Nord l-a ales din nou pe Kim Jong Un în funcția de secretar general, potrivit relatărilor difuzate de presa de stat. Decizia a fost anunțată în cadrul congresului partidului, un eveniment politic major organizat periodic la Phenian, potrivit KCNA.

Reconfirmarea liderului survine într-un context marcat de sancțiuni internaționale de lungă durată și de atenția constantă asupra programului nuclear nord-coreean.

Agenția oficială KCNA a transmis că alegerea lui Kim Jong Un „nu reprezintă o surpriză”, având în vedere continuitatea conducerii dinastice instaurate de familia Kim încă din anii ’40.

Congresul partidului, descris frecvent drept un for decizional cu rol formal, a validat menținerea liderului în cea mai înaltă poziție politică din partid.

În comunicatul difuzat, se spune că sub conducerea lui Kim Jong Un, Coreea de Nord a „îmbunătățit radical capacitatea de descurajare militară”, precizând că acest progres s-a realizat „cu forțele nucleare drept pivot”.

Formularea reflectă accentul pus de autoritățile de la Phenian pe consolidarea arsenalului strategic.

În pofida sancțiunilor internaționale, Coreea de Nord a continuat dezvoltarea capabilităților nucleare și balistice. Testele de rachete intercontinentale, interzise prin rezoluții ONU, au fost raportate în mod repetat în ultimii ani.

Gradul real de avans tehnologic rămâne însă dificil de evaluat, pe fondul secretomaniei regimului.

Kim Jong Un, care a preluat conducerea statului după moartea tatălui său în 2011, a direcționat resurse semnificative către programul nuclear.

Observatorii internaționali consideră că această strategie a amplificat tensiunile regionale și preocupările actorilor globali, în special ale Statelor Unite.

Congresul Partidului Muncitorilor, desfășurat o dată la cinci ani în ultimul deceniu, a început pe 19 februarie. Potrivit KCNA, aproximativ 5.000 de membri de partid participă la reuniune.

Evenimentul oferă una dintre rarele ocazii de a observa dinamica internă a puterii politice nord-coreene.

Presa de stat a relatat că prezidiul congresului, organismul executiv al partidului, a fost restructurat față de componența anterioară din 2021, mai mult de jumătate dintre cei 39 de membri fiind înlocuiți.

Schimbările de cadre sunt urmărite atent de analiști, ca indicator al priorităților politice.

În discursul de deschidere, Kim Jong Un a promis măsuri pentru stimularea economiei și îmbunătățirea nivelului de trai, descriind aceste obiective drept „sarcini istorice grele și urgente”.

Atenția mediatică s-a concentrat și asupra posibilei apariții publice a fiicei liderului, Kim Ju Ae. La începutul lunii, serviciul de informații al Coreei de Sud a transmis că Ju Ae ar fi fost desemnată succesoare.

Adolescenta, despre care se crede că are aproximativ 13 ani, a fost văzută tot mai frecvent la evenimente oficiale, inclusiv la inspecții militare.

Autoritățile nord-coreene nu au confirmat oficial informațiile privind succesiunea.