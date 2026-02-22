Un nou sistem național de autentificare vamală, începând de luni. Cum se realizează accesul la aplicație

Autoritatea Vamală Română (AVR) introduce, începând cu 23 februarie 2026, aplicația UUM&DS-RO, un sistem național care oferă operatorilor economici un punct unic de autentificare pentru sistemele vamale ale Uniunii Europene.

Autoritatea Vamală Română (AVR) va pune în funcțiune, începând de luni, 23 februarie 2026, Sistemul național de gestionare uniformă a utilizatorilor și de semnătură digitală (UUM&DS-RO).

Aplicația oferă operatorilor economici un punct unic de acces pentru autentificarea în sistemele vamale ale Uniunii Europene. În prezent, conectarea la aceste sisteme se realizează prin intermediul platformei UUM&DS administrate de Comisia Europeană, autentificarea necesitând un cont creat în EU Login.

UUM&DS-RO va înlocui treptat acest sistem, aducând o interfață națională centralizată.

Pentru a facilita trecerea către sistemul național, Autoritatea Vamală Română oferă o perioadă de tranziție de maximum trei luni, începând cu 23 februarie 2026.

În acest interval, operatorii economici pot testa aplicația, își pot configura rolurile și permisiunile specifice pentru fiecare sistem vamal central - de la decizii vamale (CD) și sistemul electronic de gestiune a informațiilor tarifare obligatorii (eBTI) până la gestiunea operatorilor economici autorizați (eAEO), sistemul de informații (INF), Share Trade Interface (STI-STP), dovada statutului unional (PoUS) sau REX. Această etapă are rolul de a asigura continuitatea accesului și de a evita întreruperile în activitatea operatorilor economici.

Operatorii economici trebuie să fie înregistrați în Modulul de Gestionare a Utilizatorilor (UMG) și să solicite acces la UUM&DS-RO prin portalul AVR, disponibil la adresa https://sslvpn1.customs.ro.

Potrivit comunicatului oficial, implementarea sistemului va permite eliminarea dependenței de mai multe puncte de autentificare și reducerea timpului necesar pentru gestionarea procedurilor digitale.

AVR va pune la dispoziția mediului de afaceri echipe specializate care să ofere îndrumări privind configurarea accesului, utilizarea aplicației și rezolvarea eventualelor probleme tehnice.

„Echipele specializate ale instituției vor furniza îndrumări privind configurarea accesului, utilizarea aplicației și soluționarea eventualelor dificultăți tehnice, astfel încât mediul de afaceri să beneficieze de o implementare coerentă și complet funcțională încă din primele etape”, se arată în comunicatul instituției.

Prin introducerea UUM&DS-RO, Autoritatea Vamală Română își propune să simplifice procesul de autentificare și să ofere un acces mai uniform și mai eficient la sistemele vamale, susținând digitalizarea procedurilor și reducând timpii administrativi pentru operatorii economici.