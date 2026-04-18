Rădăcinile surprinzătoare ale longevității dictaturii comuniste din Coreea de Nord. Creștinismul protestant și cultul personalității

Coreea de Nord rămâne una dintre cele mai stabile și opace dictaturi ale lumii moderne, iar o parte din explicația rezilienței sale se regăsește într-o sursă surprinzătoare: influența indirectă a creștinismului protestant asupra cultului personalității construit în jurul lui Kim Il Sung, potrivit The Washington Post.

În contextul prăbușirii sau transformării regimurilor comuniste din secolul XX, Coreea de Nord reprezintă o excepție notabilă. Spre deosebire de Uniunea Sovietică sau China, care au trecut prin reforme structurale majore, regimul de la Phenian a rămas, în esență, fidel modelului inițial construit după cel de-Al Doilea Război Mondial.

Fondatorul statului, Kim Il Sung, a instituit un sistem politic centrat pe propria persoană, care a evoluat ulterior într-o dinastie ereditară. După moartea sa în 1994, el a fost proclamat „Președinte Etern”, iar puterea a fost transmisă fiului său,Kim Jong Il, și ulterior nepotului său, Kim Jong Un.

În paralel, Coreea de Nord și-a consolidat capacitățile militare, dezvoltând un arsenal nuclear și rachete balistice intercontinentale, ceea ce i-a asigurat un grad ridicat de descurajare externă.

Cultul lui Kim Il Sung depășește tiparele obișnuite ale propagandei politice. Imaginea liderului este omniprezentă în spațiul public și privat: portrete în locuințe, simboluri purtate pe haine și ritualuri zilnice de venerare.

Potrivit unui raport al organizației Human Rights Watch, regimul nord-coreean impune cetățenilor loialitate absolută față de lider, iar orice abatere poate fi sever pedepsită.

Relatările martorilor și ale dezertorilor indică faptul că populația este educată să perceapă liderul ca pe o figură aproape divină.

Există chiar relatări oficiale despre cetățeni care și-ar fi riscat viața pentru a salva portrete ale lui Kim Il Sung în timpul dezastrelor naturale.

În mod paradoxal, deși regimul a suprimat sistematic religia, originile simbolice ale acestui cult pot fi parțial asociate cu creștinismul protestant, în special cu tradiția presbiteriană americană.

La sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX, Phenianul era un important centru creștin, cunoscut drept „Ierusalimul Estului”.

Misionarii americani au avut un rol semnificativ în răspândirea educației și a ideilor religioase în regiune.

Conform unei analize publicate de Council on Foreign Relations, creștinismul a avut o influență istorică importantă în Peninsula Coreeană, înainte de divizarea acesteia.

Kim Il Sung a crescut într-un mediu în care aceste influențe erau prezente. Deși ulterior a eliminat religia organizată, structura cultului său prezintă elemente similare: ritualuri, texte „sacre”, venerarea liderului și ideea unei misiuni istorice.

În 1992, evanghelistul american Billy Graham a vizitat Coreea de Nord, la invitația autorităților. Vizita a fost considerată neobișnuită, având în vedere izolarea regimului și represiunea religioasă.

Graham, care predicase în numeroase state comuniste, a remarcat asemănările dintre structura ideologică nord-coreeană și cea religioasă. Potrivit relatărilor, el a observat analogii simbolice între mitologia fondatoare a regimului și narativele biblice.

În locul marxism-leninismului clasic, Coreea de Nord a dezvoltat propria doctrină: ideologia Juche, bazată pe autosuficiență și centralitatea liderului.

Aceasta a fost completată de un sistem de credințe și practici care implică devoțiune totală față de conducător. Cetățenii sunt încurajați să studieze scrierile liderului, să participe la ceremonii și să respecte ritualuri zilnice.

Un raport al United Nations privind drepturile omului în Coreea de Nord subliniază caracterul coercitiv al acestui sistem ideologic.

Durabilitatea regimului nord-coreean nu poate fi explicată doar prin represiune și control militar. Structura sa ideologică, care îmbină elemente politice cu trăsături specifice religiei, a contribuit la consolidarea unei loialități profunde în rândul populației.

Influențele istorice ale creștinismului protestant asupra formării acestui sistem oferă o perspectivă mai nuanțată asupra modului în care Coreea de Nord și-a construit identitatea politică.

Într-un stat unde religia este oficial interzisă, mecanismele credinței par să fi fost adaptate și integrate într-un model unic de guvernare, care continuă să reziste într-un context internațional în continuă schimbare.