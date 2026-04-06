Sora lui Kim Jong Un salută regretele președintelui sud-coreean după incidentul cu drone
- Bianca Ion
- 6 aprilie 2026, 23:15
Kim Yo Jong, sora liderului nord-coreean Kim Jong Un, a reacționat luni la poziția exprimată de președintele sud-coreean Lee Jae Myung în legătură cu incidentul dronelor din urmă cu câteva luni. Mesajul a fost transmis după ce liderul de la Seul a recunoscut existența unor probleme și a anunțat măsuri pentru a evita repetarea situației, potrivit KCNA.
Phenianul salută poziția exprimată la Seul
Poziția oficială a Coreei de Nord a fost transmisă după declarațiile președintelui sud-coreean, care a abordat incidentul și și-a exprimat regretul. Kim Yo Jong a salutat în mod public această atitudine.
”Preşedintele Republicii Coreea şi-a exprimat personal regretul şi a evocat o măsură în vederea împiedicării oricărei recidive. Guvernul nostru a salutat acest lucru drept o decizie fericită şi înţeleaptă”, a declarat aceasta, citată într-un comunicat.
Ce a arătat ancheta în Coreea de Sud
Într-o primă etapă, autoritățile din Coreea de Sud au negat orice implicare oficială în lansarea dronelor din ianuarie, sugerând că acțiunea ar fi fost realizată de civili. Ulterior, în urma unor verificări interne, președintele Lee Jae Myung a anunțat că ancheta a scos la iveală implicarea unor persoane din cadrul instituțiilor statului.
„Un incident implicând drone civile, care n-ar fi trebuit să se producă, a avut loc în timpul acestei administraţii şi s-a confirmat că un responsabil de la Serviciul Naţional de Informaţii (NIS) şi un militar în serviciu erau implicaţi”, a dezvăluit luni Lee Jae Myung.
În același caz, trei cetățeni sud-coreeni au fost puși sub acuzare. În luna ianuarie, autoritățile de la Phenian au anunțat că au interceptat și doborât o dronă echipată cu „echipamente de supraveghere” în apropierea orașului Kaesong, aflat lângă linia de demarcație dintre cele două Corei. La momentul respectiv, Coreea de Nord a avertizat că ar putea răspunde ferm în situații similare, subliniind că astfel de acțiuni ar putea avea consecințe grave dacă vor continua.
Mesajul de avertizare transmis de sora lui Kim Jong Un
Deși a salutat poziția exprimată de liderul sud-coreean, Kim Yo Jong a transmis și un avertisment ferm către Seul, subliniind că mesajul lui Lee Jae Myung a fost perceput pozitiv la nivelul conducerii de la Phenian.
Kim Yo Jong a declarat că fratele său a interpretat declarațiile președintelui sud-coreean drept o „manifestare a cinstei și deschiderii”, însă a avertizat Seulul împotriva oricărei „provocări nechibzuite”.
”Republica Coreea trebuie să fie conştientă că va trebui să plătească preţul dacă o astfel de provocare, care să aducă atingere suveranităţii inalienabile a statului nostru, se repetă”, a avertizat ea.
Relațiile dintre cele două state rămân tensionate
De la preluarea mandatului anul trecut, președintele sud-coreean Lee Jae Myung a încercat să relanseze dialogul cu Phenianul, într-un demers menit să reducă tensiunile din Peninsula Coreeană, însă inițiativa nu a primit până acum un răspuns favorabil. Liderul nord-coreean Kim Jong Un a respins această deschidere și a calificat Coreea de Sud drept „cel mai ostil inamic”, menținând o poziție fermă față de relațiile bilaterale.
Relațiile dintre cele două state rămân marcate de o stare de armistițiu, în condițiile în care conflictul din perioada 1950-1953, cunoscut drept Războiul din Coreea, nu a fost niciodată încheiat printr-un tratat de pace. În lipsa unui acord oficial, tensiunile persistă, iar orice tentativă de apropiere diplomatică este influențată de acest context istoric fragil.
