Sora lui Kim Jong Un salută regretele președintelui sud-coreean după incidentul cu drone

Kim Yo Jong, sora liderului nord-coreean Kim Jong Un, a reacționat luni la poziția exprimată de președintele sud-coreean Lee Jae Myung în legătură cu incidentul dronelor din urmă cu câteva luni. Mesajul a fost transmis după ce liderul de la Seul a recunoscut existența unor probleme și a anunțat măsuri pentru a evita repetarea situației, potrivit KCNA.

Poziția oficială a Coreei de Nord a fost transmisă după declarațiile președintelui sud-coreean, care a abordat incidentul și și-a exprimat regretul. Kim Yo Jong a salutat în mod public această atitudine.

”Preşedintele Republicii Coreea şi-a exprimat personal regretul şi a evocat o măsură în vederea împiedicării oricărei recidive. Guvernul nostru a salutat acest lucru drept o decizie fericită şi înţeleaptă”, a declarat aceasta, citată într-un comunicat.

„Un incident implicând drone civile, care n-ar fi trebuit să se producă, a avut loc în timpul acestei administraţii şi s-a confirmat că un responsabil de la Serviciul Naţional de Informaţii (NIS) şi un militar în serviciu erau implicaţi”, a dezvăluit luni Lee Jae Myung.

În același caz, trei cetățeni sud-coreeni au fost puși sub acuzare. În luna ianuarie, autoritățile de la Phenian au anunțat că au interceptat și doborât o dronă echipată cu „echipamente de supraveghere” în apropierea orașului Kaesong, aflat lângă linia de demarcație dintre cele două Corei. La momentul respectiv, Coreea de Nord a avertizat că ar putea răspunde ferm în situații similare, subliniind că astfel de acțiuni ar putea avea consecințe grave dacă vor continua.

Deși a salutat poziția exprimată de liderul sud-coreean, Kim Yo Jong a transmis și un avertisment ferm către Seul, subliniind că mesajul lui Lee Jae Myung a fost perceput pozitiv la nivelul conducerii de la Phenian.

Kim Yo Jong a declarat că fratele său a interpretat declarațiile președintelui sud-coreean drept o „manifestare a cinstei și deschiderii”, însă a avertizat Seulul împotriva oricărei „provocări nechibzuite”.

”Republica Coreea trebuie să fie conştientă că va trebui să plătească preţul dacă o astfel de provocare, care să aducă atingere suveranităţii inalienabile a statului nostru, se repetă”, a avertizat ea.

De la preluarea mandatului anul trecut, președintele sud-coreean Lee Jae Myung a încercat să relanseze dialogul cu Phenianul, într-un demers menit să reducă tensiunile din Peninsula Coreeană, însă inițiativa nu a primit până acum un răspuns favorabil. Liderul nord-coreean Kim Jong Un a respins această deschidere și a calificat Coreea de Sud drept „cel mai ostil inamic”, menținând o poziție fermă față de relațiile bilaterale.

Relațiile dintre cele două state rămân marcate de o stare de armistițiu, în condițiile în care conflictul din perioada 1950-1953, cunoscut drept Războiul din Coreea, nu a fost niciodată încheiat printr-un tratat de pace. În lipsa unui acord oficial, tensiunile persistă, iar orice tentativă de apropiere diplomatică este influențată de acest context istoric fragil.