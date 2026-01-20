Președintele Coreei de Sud solicită întărirea controalelor anti-dronă pentru a evita conflictele cu Coreea de Nord

Președintele sud-coreean Lee Jae Myung a atras marți atenția asupra sistemului de monitorizare a dronelor civile, subliniind că zborurile neautorizate în Coreea de Nord ar putea escalada tensiunile regionale, potrivit Reuters.

Coreea de Nord a anunțat la începutul lunii că o dronă din Coreea de Sud a intrat recent în spațiul său aerian, prezentând fotografii cu resturile și imagini aeriene ale clădirilor pe care drona le-ar fi vizat. Autoritățile sud-coreene au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele incidentului.

O echipă specială sud-coreeană a convocat un suspect civil pentru interogatoriu, a transmis poliția. Președintele Lee Jae Myung a declarat într-o ședință televizată a cabinetului că zborul ilegal al unei drone civile în Coreea de Nord nu ar fi trebuit să se producă și a întrebat cum a scăpat detectării.

Președintele sud-coreean Lee Jae Myung a declarat că zborul unei drone civile în Coreea de Nord este „echivalent cu declanșarea unui război” și poate crea tensiuni inutile, cu posibile efecte negative asupra economiei țării. El a cerut o anchetă aprofundată și măsuri pentru a preveni repetarea unor astfel de incidente.

Lee Jae Myung a precizat că, pe durata anchetei, dacă se dovedește că un cetățean sud-coreean a operat drona, acesta ar putea fi acuzat penal pentru provocarea Phenianului. Oficialul a subliniat responsabilitatea autorităților de a asigura controlul asupra zborurilor civile.

Kim Yo Jong, sora influentă a liderului nord-coreean Kim Jong Un, a îndemnat săptămâna trecută autoritățile sud-coreene să investigheze incidentul cu drona, avertizând că orice provocare ar putea genera situații teribile. Declarația sa vine pe fondul tensiunilor continue dintre cele două state.

Administrația președintelui Lee Jae Myung a încercat să îmbunătățească relațiile cu Phenianul de la preluarea mandatului anul trecut, însă până în prezent toate demersurile au fost respinse de Coreea de Nord. Incidentul dronei subliniază dificultățile persistente în dialogul intercoreean.