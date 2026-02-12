Sport

Dan Petrescu a făcut marele anunț. Cum stă cu sănătatea și când revine în fotbal

Dan Petrescu a făcut marele anunț. Cum stă cu sănătatea și când revine în fotbalDan Petrescu. Sursa foto: Captură video/Youtube
Dan Petrescu (58 de ani) a anunțat că vrea să revină în fotbal, după aproape o jumătate de an de inactivitate. Antrenorul a pregătit-o pe CFR Cluj ultima dată și a plecat din Gruia în luna septembrie a anului trecut. În această perioadă, au apărut informații legate de problemele de sănătate pe care le-ar avea fostul internațional român. Apropiat al antrenorului, impresarul Ioan Becali anunța că a slăbit 30 de kilogme.

„Face un tratament, e spre bine, asta este important. Stă la hotel în Cluj, și eu m-am atașat de mulți oameni de acolo. Face tratamentul acolo, de asta nu a venit la București”, afirma și Cristi Balaj, fost președinte al CFR-ului.

Dan Petrescu a anunțat că se simte bine și ar vrea să revină în fotbal cât mai curând

Petrescu a spus că se simte foarte bine și este pregătit să preia, în curând, o echipă. „Mă simt bine. Nu știu ce a apărut despre mine. Eu mă simt bine, mai am puțin și încep să antrenez. Mai am nevoie de o lună - două ca să fiu OK”, a spus Petrescu pentru digisport.ro.

Dan Petrescu

Dan Petrescu antrenor CFR Cluj Sursa foto: Facebook

În momentul în care s-a despărțit de cei de la CFR Cluj, „Bursucul” spunea că are nevoie de o pauză mai lungă și vrea să stea departe de fotbal poate câțiva ani.

A vorbit despre o pauză prelungită anul trecut, la despărțirea de CFR Cluj

„Am nevoie de o pauză mai lungă. Am avut și niște probleme de sănătate, trebuie să le rezolv, încă nu le-am rezolvat de tot. Nu m-am simțit bine deloc zilele astea. Am luat o hotărâre care e bună și pentru mine, și pentru club. Vreau să-mi iau o pauză, un an, doi, trei, patru, cinci. Dacă voi fi sănătos, mă voi întoarce”, spunea anul trecut antrenorul.

În campionatul intern, Petrescu a câștigat un titlul cu Unirea Urziceni și patru cu CFR Cluj.

 

