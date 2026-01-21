Victor Becali a rămas fără prieteni după ieșirea din penitenciar. Cine i-a rămas alături

Victor Becali a explicat la un podcast că închisoarea l-a cam lăsat fără prieteni. Sau mai bine spus i-a arătat care sunt cei care rămân în orice condiții lângă el.

Omul de afaceri a explicat că momentul în care a fost condamnat a fost definitoriu și pentru prieteniile sale. Asta pentru că a constatat că puțini oameni rămân lângă tine în momentele grele. Unii dintre sunt cei care au avut ei înșiși un trecut complicat și încercat.

”Credeam că am prieteni, dar credeam. Pentru că prietenii mei acum se numără pe degete. Pentru că în momentul în care am ieșit din penitenciar au fost doi oameni, trei oameni de fapt, care m-au întrebat dacă mă pot ajuta cu ceva”, a explicat omul de fotbal.

Printre cei care i-au rămas alături s-a numărat Niro (n.r.-Dumitru Nicolae), care a fost și el închis într-un dosar de corupție alături de Dorin Cocoș. Drept urmare este unul dintre cei care înțelege cât de complicată e viața după gratii.

”A fost Con, Niro. la fel un om pe care îl respect mult și am o relație foarte-foarte bună cu el și tot timpul întreba, sau de ziua mea sau … Dacă îmi trebuie ceva. Și transmitea familiei mele dacă-mi trebuie ceva a fost Badea, Nicolae Badea, a mai spus Victor Becali.

Victor Becali a fost închis alături de Ioan Becali, dar și mai mulți oameni de fotbal în dosarul transferurilor. Deși a fost alături de mulți dintre ei după gratii, perioada nu a fost deloc una ușoară. Asta pentru că la închisoare niciunul dintre privilegiile vieții în libertate nu mai erau valabile.

Cu toate acestea, Victor Becali a trecut peste acea perioadă și și-a revenit spectaculos după ce a ieșit din închisoare. Acum este invitat pe la emisiuni, discută de fotbal și probabil este impresarul și a mai multor fotbaliști. Dar la acest nivel, la care a ajuns sportul lege, nici banii pe transferuri nu mai sunt la fel de mulți ca altă dată.