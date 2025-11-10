Ioan Becali, acuzații grave la adresa lui Trăian Băsescu

Fostul impresar de fotbal Ioan Becali a declarat, la emisiunea Giovanni Show, că a ajuns la închisoare ca urmare a unui ordin al fostului președinte Traian Băsescu. Ioan Becali, condamnat în martie 2014 la peste șase ani de închisoare în Dosarul Transferurilor împreună cu fratele sau Victor Becali și alte persoane

Impresarul Giovanni Becali, în vârstă de 73 de ani, a declarat că fostul președinte Traian Băsescu ar fi dat ordine împotriva milionarilor români, afirmând că a ajuns la închisoare în urma acestora. Ioan Becali a fost condamnat în martie 2014 în Dosarul Transferurilor, la 6 ani și 8 luni de închisoare, alături de Victor Becali, George Copos și alți inculpați.

Acesta susține că Traian Băsescu a realizat numeroase avansări rapide în grad, printre care cea a lui Lucian Pahonțu, care în doar trei ani de la numirea la SPP a ajuns la gradul de trei stele. În 2024, Pahonțu a fost trecut în rezervă printr-un ordin semnat de Klaus Iohannis.

La emisiunea „Giovanni Show”, Ioan Becali a discutat despre numărul ridicat de avansări în grad făcute în Armată Română în ultimii ani, menționând că cele mai multe au avut loc în timpul celor două mandate ale lui Traian Băsescu. Impresarul a precizat că, în zece ani, Băsescu a ridicat în grad 50 de generali.

Becali a oferit exemplul generalului Lucian Pahonțu, șeful Serviciului de Protecție și Pază, care a ajuns la gradul de trei stele după ce anterior a fost maior sau colonel în Jandarmerie.

Ioan Becali a afirmat că, între 2004 și 2014, avansările în grad din Armata Română au fost influențate de Băsescu, menționând că unele persoane au trecut direct de la maior sau o stea la grade superioare. Becali a subliniat, de asemenea, lipsa unor dotări moderne pentru Armată, cum ar fi dronele pe graniță.

Impresarul a vorbit și despre relația personală pe care a avut-o cu Traian Băsescu, explicând că aceasta s-a schimbat odată cu procesul Dosarului Transferurilor. El a susținut că, ulterior, Băsescu ar fi ordonat condamnarea sa și a celorlalți inculpați, menționând și implicarea unor oficiali de la ANAF.